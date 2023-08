Mourinho e Foti squalificati per Roma-Salernitana: in panchina può sedersi Bruno Conti Bruno Conti potrebbe sedersi in panchina per Roma-Salernitana viste le assenze per squalifica di Mourinho, Foti e altri due collaboratori.

A cura di Vito Lamorte

Bruno Conti alla sua ultima esperienza in panchina con la Roma: era il 2005.

La Roma farà il suo esordio in casa nella Serie A 2023-2024 contro la Salernitana. Un impegno non semplice per la squadra giallorossa, che dovrà fare a meno di Dybala e Pellegrini e potrà contare in attacco solo su El Shaarawy e Belotti in attesa dell'arrivo di qualche rinforzo dal mercato.

La Magica non avrà defezioni solo in campo, visto che anche Josè Mourinho, Salvatore Foti e altri due collaboratori tecnici sono squalificati; e per questo motivo starebbe pensando al ritorno in panchina di Bruno Conti. A riportare la notizia è l'agenzia LaPresse.

La bandiera giallorossa, che in questo momento occupa del coordinamento tecnico delle squadre giovanili di quelle che vanno dall’Under-10 all’Under-14, potrebbe affiancare simbolicamente il preparatore atletico Rapetti.

L'ultima e unica esperienza da allenatore di una prima squadra di Bruno Conti risale al 2005, quando ha guidato ad interim la Roma da marzo a giugno 2005 portandola in finale di Coppa Italia e conquistando l’accesso in Coppa Uefa dopo una salvezza complicata, dopo le dimissioni di Luigi Delneri.

Conti subito dopo il suo ritiro dal calcio giocato nel 1991 è stato nominato allenatore delle squadre giovanili della Roma, ma nel 1994 intraprese un tipo di carriera dirigenziale e gli venne affidato il ruolo di responsabile dell'intero settore giovanile.

(in aggiornamento)