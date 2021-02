Si è chiuso senza gol il posticipo domenicale della 23a giornata di Serie A tra Roma e Benevento. Uno 0-0 buono soprattutto per i padroni di casa che sono stati costretti a giocare la mezz'ora finale in inferiorità numerica per il rosso a Glik. La difesa di Inzaghi però si è rivelata insormontabile per gli ospiti, che hanno provato il tutto per tutto con la presenza in contemporanea di Mayoral, Dzeko ed El Shaarawy. Episodio da moviola nel finale, quando viene "cancellato" un rigore per gli ospiti per un fuorigioco di Pellegrini. La Roma sciupa l'occasione di avvicinarsi al Milan, e sale a più uno su Atalanta e Lazio, quarte. I campani, staccano lo Spezia.

La prima frazione di gara del match tra il Benevento e la Roma è stata contraddistinta dall'intensità, ma non di certo dalle occasioni da gol. Pochi brividi per Pau Lopez e Montipò, comunque attenti nelle poche volte in cui sono stati chiamati in causa. Conclusioni di Schiattarella e Pellegrini, un paio di percussioni di Lapadula e nulla più per un match molto equilibrato.

Nella ripresa la prima svolta della partita è arrivata al quarto d’ora quando Glik ha conquistato ingenuamente il secondo giallo che ha chiuso in anticipo la sua partita. Con il Benevento in 10, Fonseca ha deciso di aumentare il peso offensivo dei suoi inserendo Edin Dzeko al posto di Veretout, al fianco di Borja Mayoral. Il copione non è cambiato, con la Roma che ha aumentato il suo volume di gioco senza riuscire a superare il muro di Inzaghi. Nel finale chance anche per l'ultimo arrivato El Shaarawy che però non riesce ad incidere. In pieno recupero l'episodio più importante del match: calcio di rigore per la Roma per un fallo di Foulon su un avversario. Il penalty però è stato cancellato dal Var per un fuorigioco precedente di Pellegrini.

Il tabellino di Benevento-Roma 0-0

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Barba, Glik, Foulon; Hetemaj (78′ Tello), Schiattarella, Viola (59′ Caldirola); Ionita, Caprari (68′ R. Insigne); Lapadula (78′ Moncini). All. F. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio (72′ Juan Jesus), Spinazzola; Karsdorp (72′ Pedro), Veretout (58′ Dzeko), Villar, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan (82′ El Shaarawy); Borja Mayoral. All. Fonseca

Ammoniti: Schiattarella, Fazio, Glik. F. Inzaghi, Montipò

Espulso: Glik