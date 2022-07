Roma-Nizza dove vederla in diretta TV e live streaming: orario dell’amichevole di oggi La Roma oggi scenderà in campo contro il Nizza per l’amichevole internazionale della pre-season 2022-2023. La squadra di Mourinho può contare su un Dybala in più e lo Special One potrebbe regalargli subito dei minuti. Tutte le informazioni sulla partita, dove vederla in TV e in streaming.

A cura di Vito Lamorte

La Roma sta continuando a lavorare in Portogallo e oggi affronterà il Nizza per l'amichevole estiva prestagionale. La partita Roma-Nizza è in programma oggi 23 luglio alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

I giallorossi, dopo l'amichevole persa contro lo Sporting Lisbona, provano a mettersi in gioco con un altro avversario internazionale: i francesi lo scorso anno hanno chiuso al quinto posto in Ligue 1 e dopo aver salutato Christophe Galtier hanno voltato pagina con Lucien Favre.

L'ambiente e la tifoseria sono entusiasti del mercato della società giallorossa ed in particolare dell'arrivo di Paulo Dybala. I Friedkin e Tiago Pinto hanno fatto questo regalo ai loro supporter che dopo la conquista del primo titolo continentale della storia del club avevano risposto con una corsa agli abbonamenti che fa capire quanto il nuovo corso romanista abbia attecchito anche tra i tifosi. L'argentino non ha ancora vestito la maglia giallorossa in una gara ufficiale.

Inutile dire che c'è grande attesa nel vedere Dybala all'opera con la sua nuova squadra e non è impossibile che José Mourinho possa farlo scendere in campo, anche per pochi minuti, per inserirlo sia nei meccanismi di squadra che nell'ambiente giallorosso.

Partita: Roma-Nizza

Data: sabato 23 luglio 2022

Orario: 20:00

Stadio: Albufeira (Portogallo)

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Roma-Nizza oggi, dove vederla in TV e in diretta streaming

La penultima uscita della pre-season della Roma sarà contro il Nizza oggi, sabato 23 luglio, alle ore 20:00 e sarà visibile per tutti gli abbonati DAZN in TV grazie ad una Smart TV con l’app oppure una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast

In match si potrà seguire anche in streaming utilizzando la classica app di riferimento di DAZN o collegandosi al sito DAZN.it e loggandosi con il proprio abbonamento per seguire la diretta su pc, tablet o altri devices mobili. La telecronaca di Roma-Nizza sarà di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Alessandro Budel.

Le prossime amichevoli della Roma: il calendario delle partite

La Roma continua la sua preparazione in vista dell'esordio in campionato a Salerno ed è attesa dalle ultime due amichevoli di livello internazionale: la prima sarà contro il Nizza e la seconda contro il Tottenham. Due match che diranno a che punto è la squadra di Mourinho in vista dei primi impegni ufficiali.

23/07/2022: Roma-Nizza

30/07/2022 Roma-Tottenham