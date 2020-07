Roma-Inter è uno di quei match che chi ama il campionato di Serie A non può perdere perché regala sempre emozioni e tanti spunti interessanti. La gara che chiuderà il programma della giornata numero 34 allo stadio Olimpico di Roa può dure cose importanti sia per l'alta classifica che per la zona Uefa: i nerazzurri di Antonio Conte vogliono mettere pressione alla Juventus in vista della gara con la Lazio di domani sera, che vale una fetta importante di scudetto, mentre i giallorossi di Paulo Fonseca vogliono assicurarsi la qualificazione all'Europa League il prima possibile.

I capitolini dovrebbero riconfermare il 90% della formazione che mercoledì ha battuto il Verona in casa con la difesa a 3, il recuperato Ibanez affiancherà a Mancini e Kolarov, mentre Spinazzola sarà il laterale a tutta fascia a sinistra e a destra ballottaggio Bruno Peres-Zappacosta. L'unico dubbio di Fonseca è se in mezzo al campo schierare Cristante o Diawara al fianco di Veretout. Sul tridente pochi dubbi, con Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan in appoggio a Edin Dzeko. Zaniolo non sarà della partita per un problema muscolare.

Qualche nodo da sciogliere in più in casa Inter, con Conte che dovrebbe lasciare fuori ancora una volta Christian Eriksen dall'undici titolare per puntare su un centrocampo con Brozovic, Barella e Gagliardini. Romelu Lukaku non ha recuperato dai problemi fisici dei giorni scorsi ed è piuttosto probabile che la coppia d'attacco titolare possa essere formata da Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Ballottaggio sulla fascia destra Moses-Candreva mentre a sinistra ci sarà sicuramente Ashley Young. Il castello difensivo dovrebbe vedere dal 1′ Skriniar e Bastoni ai lati di de Vrij.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.