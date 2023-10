Roma-Frosinone dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Roma-Frosinone è il posticipo della domenica della 7a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Diretta TV e streaming su DAZN, e ultime notizie sulle formazioni.

A cura di Marco Beltrami

Roma-Frosinone è il posticipo domenicale della 7a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma con la squadra di Mourinho reduce dalla partita contro il Genoa, e i ciociari dell'ex Di Francesco che hanno sfidato la Fiorentina. La partita sarà trasmessa in diretta Tv e streaming su DAZN. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul derby laziale.

Le probabili formazioni di Roma-Frosinone. Giallorossi con il 3-5-2 con Pellegrini a fare da raccordo tra il centrocampo e l'attacco dove agiranno Lukaku e Dybala. Frosinone con il 4-3-3 con Soulé, Baez e Cheddira in avanti.

Dove vedere Roma-Frosinone in diretta tv

Dove vedere Roma-Frosinone in TV? La partita dello stadio Olimpico si potrà vedere in TV su DAZN. Gli abbonati in possesso di Smart TV potranno collegarsi all'app, mentre quelli con TV tradizionali potranno utilizzare gli appositi dispositivi (TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e console di gioco quali Play Station o Xbox). Diretta TV anche su Sky sul canale Zona DAZN per quegli abbonati che hanno aderito all'offerta. Telecronaca di Dario Mastroianni con il commento di Massimo Gobbi.

Roma-Frosinone dove vederla in streaming

Roma-Frosinone si potrà vedere in streaming su DAZN. Gli abbonati seguiranno il match su dispositivi portatili e computer, collegandosi all'app della piattaforma. Nessuna possibilità di assistere alla partita su Sky Go e NOW.

Le probabili formazioni di Roma-Frosinone

Roma in campo contro il Frosinone con alcuni cambi rispetto all'ultima uscita. In avanti ancora Dybala-Lukaku con Pellegrini a supporto nel 3-5-2, in difesa spazio a Celik, mentre Karsdorp dovrebbe partire titolare sulla corsia di destra. Frosinone con il grande ex Di Francesco che lancia ancora Cheddira, supportato da Soulé e Baez.

