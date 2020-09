La presentazione di Pedro, ha offerto a Guido Fienga l'opportunità di fare il punto sui temi più caldi del momento in casa Roma. L'amministratore delegato della società capitolina, ha ribadito che il futuro di Paulo Fonseca non è in discussione, nonostante le voci sempre più insistenti su di un interesse per Massimiliano Allegri. Nessun problema secondo il dirigente per Edin Dzeko, che dopo il mancato addio di mercato, è concentrato e pronto a sfidare la Juventus.

Nelle ultime ore il nome di Fonseca è diventato caldo in casa Roma, alla luce delle voci relative ad un possibile avvicendamento con Massimiliano Allegri. L'amministratore delegato Fienga è stato Perentorio: "Il futuro di Fonseca? Non è mai stato un tema aperto della Roma. Con lui è partito un progetto che prevede una squadra giovane guidata da un tecnico con qualità. Non capisco perché se ne sia parlato". Un posto che invece dovrà essere occupato in tempi brevi, è quello del direttore sportivo dopo l'addio a Petrachi. Fienga per ora non commenta le voci relative ad un interesse per lo juventino Paratici: "Per quanto riguarda il direttore sportivo, al momento è una posizione vacante e sarà da far ricoprire quanto prima ad una persona competente e vicina al progetto del club. Ho sentito fare il nome di Paratici ed è irrispettoso nei confronti suoi e della Juventus, è il dirigente di un nostro avversario e tale resta. Anzi, speriamo di batterlo domenica".

A proposito di Juventus, la Roma potrà contare su Edin Dzeko contro i bianconeri. Il bosniaco che sembrava destinato sul mercato proprio ai bianconeri, alla fine è rimasto nella Capitale. Fienga si augura che questo sia uno stimolo in più per il capitano della formazione capitolina: "È il nostro capitano, siamo felici che lo sia e che resti così. Conosciamo il valore e la professionalità, se domenica entrerà in campo farà il suo massimo. Magari questi rumors gli daranno qualche motivazione in più. La Roma ha sempre avuto un’idea e quella è rimasta".

Inevitabile in conclusione una battuta sul clamoroso errore costato la sconfitta a tavolino contro il Verona. Fienga confida nel ricorso: "L’episodio è chiaramente basato su un errore fatto da noi in buona fede e non ha arrecato alcun vantaggio alla Roma, perché non abbiamo inserito nessun giocatore non tesserato com’era accaduto al Sassuolo. Sulla base di questo, riteniamo di avere il diritto di poterci difendere. Sentire che il presidente della Corte d’Appello Federale si sia già espresso, ironizzando anche sulla questione, non ci fa piacere perché compromette il diritto della difesa. Dire che non abbiamo chance è come assimilare l’errore al dolo e non è così. Speriamo che il giudizio futuro sia fatto in serenità in indipendenza, con lo stesso rispetto che noi rivolgiamo agli organi federali".