Fonseca a fine match ha provato a spiegare la scelta di lasciare Edin Dzeko in panchina a Verona: settimana difficile per il giocatore, troppe voci di mercato, ha voluto "preservarlo" decidendo di non schierarlo. Il tutto malgrado la Roma in avanti avesse necessità di un giocatore come il bosniaco per scardinare la difesa scaligera e non avesse altre alternative con le medesime qualità tattiche e tecniche. Alla fine, però, si sta costruendo un'altra realtà sull'esclusione dell'oramai ex capitano.

I rapporti tra Dzeko e la Roma sarebbero ridotti ai minimi termini. L'idillio dei mesi scorsi è andato in frantumi davanti all'infinita trattativa di mercato secondo cui il giocatore dovrebbe vestire i colori bianconeri. La Juventus ha spiegato anche per voce di Pirlo che ricopre l'identikit naturale per il ruolo che manca in avanti, ma nulla si è definito. Prima il tentativo della Juve di acquistare Suarez dal Barcellona, poi la ‘trappola' di Milik che sta tenendo in scacco Roma e Napoli. Con la Juventus costretta a guardare anche se ha alzato la posta per avere Dzeko.

In tutto questo, Dzeko ha avuto confronti con Fienga, con cui sembrava ci fosse anche il margine di un rinnovo al rialzo per trattenerlo a Roma ma fino ad oggi nulla di fatto. Il giocatore si sente tirato per il colletto e non avrebbe più voglia di attendere gli eventi con il campionato già iniziato. L'idea sarebbe di andare alla Juventus dove una maglia è già pronta e così si è acceso il contenzioso con la Roma. Per la sfida al Verona, Dzeko avrebbe chiesto di non scendere in campo e, dunque, non sarebbe una scelta del tecnico. Voci, certo, ma c'è un indizio serio: a fine gara, il bosniaco ha disertato la seduta tecnica sull'erba del Bentegodi, rito classico per tutti i giocatori che non sono stati impegnati nel match. Se non è uno strappo con l'ambiente, poco ci manca.