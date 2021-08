Roma con Zorya, CSKA Sofia e Bodø/Glimt nel girone di Conference League La Roma di José Mourinho è stata inserita nel Girone C dell’Europa Conference League. I giallorossi viaggeranno tra Ucraina (Zorya), Bulgaria (Cska Sofia) e Norvegia (Bodø/Glimt). È l’unica italiana in lizza per raggiungere la finale in programma il 25 maggio nella National Arena di Tirana (in Albania).

Il sorteggio della fase a gironi dà il via ufficiale alla prima edizione dell'Europa Conference League. Completato il quadro delle qualificate dopo le partite dei playoff, c'è anche un'italiana che figura nel novero delle formazioni in lizza per raggiungere la finale in programma il 25 maggio nella National Arena di Tirana (in Albania). È la Roma di José Mourinho che nell'urna di Istanbul è arrivata dopo aver battuto il Trabzonspor nel doppio confronto dei playoff ed era inserita nella prima fascia. In base agli abbinamenti estratti ecco quali sono gli accoppiamenti in tabellone per i capitolini.

I giallorossi viaggeranno tra Ucraina (Zorya), Bulgaria (Cska Sofia) e Norvegia (Bodø/Glimt) per affrontare avversari che sono ampiamente alla portata nel Girone C. Sorteggio un po' meno benevolo per il Tottenham, ex squadra di José Mourinho: nel raggruppamento degli Spurs sono capitati i francesi del Rennes oltre al Vitesse e agli sloveni del Ns Mura.

Gruppo C

Roma

Zorya

CSKA Sofia

Bodø/Glimt

Come funziona la fase a gironi. Le prime due squadre classificate di ogni gruppo continueranno accedono alla fase a eliminazione diretta. La vincente passerà direttamente agli ottavi di finale mentre la seconda prima di proseguire il cammino dovrà disputare uno spareggio con le terze in graduatoria di Europa League.

Il calendario

Fase a gironi

16 settembre: prima giornata

30 settembre: seconda giornata

21 ottobre: terza giornata

4 novembre: quarta giornata

25 novembre: quinta giornata

9 dicembre: sesta giornata

Spareggi a eliminazione diretta

17 febbraio 2022: andata

24 febbraio 2022: ritorno

Ottavi di finale

10 marzo 2022: andata

17 marzo 2022: ritorno

Quarti di finale

7 aprile 2022: andata

14 aprile 2022: ritorno

Semifinale

28 aprile 2022: andata

5 maggio 2022: ritorno

Finale: 25 maggio

National Arena di Tirana (Albania)