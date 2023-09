Rodgers furioso con gli steward: li spinge via per difendere il giovane invasore di campo Brendan Rodgers si è infuriato con gli steward dopo la gara del suo Celtic vinta in trasferta in casa del Livingston. L’allenatore è corso a difendere un giovanissimo tifoso che aveva fatto invasione di campo spintonando tutti gli steward per riaccompagnarlo sulle gradinate.

A cura di Fabrizio Rinelli

Brendan Rodgers è stato protagonista di un gesto assolutamente inaspettato al termine della gara vinta dal suo Celitc 0-3 in casa del Livingston. Il tecnico dei biancoverdi ha visto un gesto che non gli è piaciuto mentre la squadra era andata a festeggiare sotto il settore occupato dei tifosi del Celtic. L'allenatore a un certo punto si è fiondato su alcuni steward che in malo modo avevano bloccato a terra un giovanissimo tifoso – un ragazzino – che aveva fatto invasione di campo per raggiungere i propri idoli di persona.

Il tifoso emozionato si è precipitato in campo al Tony Macaroni Stadium dopo la fine della partita spingendo un gruppo di guardie di sicurezza a intervenire. È stato sbattuto a terra nel caos che ne è seguito in campo, ma l'allenatore del Celtic si è affrettato a correre in suo aiuto. Rodgers ha scacciato via gli steward, spingendone fisicamente uno, prima di mettere un braccio attorno al giovane e scortarlo verso la linea di campo verso il settore ospiti tra gli applausi del popolo del Celtic accorso in massa in trasferta.

Parlando a Sky Sports dopo l'incidente, l'ex allenatore del Liverpool e del Leicester ha dichiarato senza peli sulla lingua il suo punto di vista: "Il giovane alla fine ha fatto un'invasione senza alcun doppio fine – ha spiegato – È un ragazzino che vuole vedere i suoi eroi. Non dovrebbe essere punito o perseguito per questo, soprattutto quando i ragazzi della sicurezza sono molto più grandi di lui". Rodgers infatti ha condannato più che altro la brutalità con la quale gli steward hanno bloccato quello che era solo un ragazzino.

"Vuole solo rivedere i suoi eroi, il buon senso è lasciarlo tornare tra i suoi compagni sulle gradinate" ha concluso l'allenatore del Celtic che in questa fase della stagione sembra essere davvero lanciatissimo. Il Celtic è infatti ancora imbattuto nel campionato della Premiership scozzese dopo l'ultima vittoria per 3-0. La squadra di Rodgers è riuscita a vincere 3-0 nonostante fosse in dieci uomini, con gol di Reo Hatate, Matt O'Riley e Daizen Maeda. Attualmente è primo con 16 punti nelle prime 6 gare di campionato.