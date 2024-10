Rissa finale in Chelsea-Nottingham, Cole Palmer è un alieno: il suo atteggiamento è sorprendente

video suggerito

La partita tra il Chelsea e il Nottingham Forest è stata caratterizzata dal proverbiale "parapiglia" finale. In campo si è scatenata una maxi-rissa che ha coinvolto quasi tutti i giocatori delle due squadre. C'è stato anche chi non solo ha preferito mantenersi in disparte, ma si è accomodato sul terreno di gioco a godersi lo "spettacolo". Si tratta di Cole Palmer, il forte attaccante a disposizione di Maresca.

Rissa in Chelsea-Nottingham, Cole Palmer si siede sull'erba

Proprio l'allenatore italiano del Chelsea è stato "vittima" della situazione che ha generato il caos. Un difensore del Forest, Neco Williams ha infatti rifilato una poderosa spinta a Marc Cucurella che è finito contro il suo allenatore, facendolo cadere. Una carambola strana, che ha fatto esplodere di rabbia i blues che si sono scagliati contro l'autore del fallo. Il faccia a faccia si è esteso e in men che non si dica ha coinvolto le due squadre.

Cole Palmer preferisce non rischiare cartellini in Chelsea-Nottingham

Non sono mancati i colpi proibiti, con l'attaccante del Chelsea Nicolas Jackson che ha rifilato una manata a Morato, nell'enorme mischia creatasi. Un tutti contro tutti, in cui i due staff tecnici hanno cercato di fare da pacieri, aiutando gli arbitri a riportare la situazione alla normalità. C'è stato anche chi si è disinteressato completamente del tutto, come appunto Cole Palmer. La punta del Chelsea si era mantenuto in disparte, e quando ha visto che le cose prendevano una brutta piega si è lasciato andare sul terreno di gioco accomodandosi.

Nessuna voglia dunque di prendere parte alla rissa, anche perché Cole Palmer era già ammonito e dunque non ha voluto correre rischi. Certo è che la scena è stata molto particolare con l'attaccante che si è estraniato dal contesto. E ha fatto bene visto che tra l'altro il Chelsea ha il record in negativo di cartellini della Premier League, considerando soprattutto i giocatori più giovani. D'altronde lo stesso Maresca ha spiegato: "È qualcosa che dobbiamo migliorare, ma nel complesso mi piace la squadra per come sta combattendo. Mi piace il modo in cui sta diventando una squadra in questo genere di cose. Non vedo alcun problema in questo".