Nella sua lunga e fortunata avventura, Rio Ferdinand ha dovuto fronteggiare spesso e volentieri temibili attaccanti. L'ex difensore inglese, attualmente opinionista tv, nel corso della sua esperienza calcistica ha dovuto però fare i conti anche con un avversario particolare, ovvero l'alcol. Nella sua ultima intervista l'ex colonna del Manchester United e della nazionale inglese ha rivelato un retroscena molto particolare relativo ai tempi in cui militava nel West Ham. Ferdinand una volta in occasione di un derby contro l'Arsenal scese in campo ubriaco.

Era la stagione 1996-1997 e un giovane e promettente Rio Ferdinand era tornato al West Ham dopo un prestito al Bournemouth. Il roccioso difensore, a causa di un'emergenza, fu costretto a scendere in campo a sorpresa in occasione del match contro l'Arsenal. Il classe 1978 che ha parlato in passato degli eccessi legati all'alcol che lo hanno accompagnato in giovane età, ai microfoni del The Mo Gilligan Podcast ha rivelato di aver giocato contro i Gunners in stato di ebbrezza.

Ferdinand ha infatti svelato: "Quando ero giovane ero pazzo, potevo passare tutto il giorno a bere, potevo bere dieci pinte e poi passare alla vodka". In quell'annata, Paulo Futre stella portoghese con un passato italiano tra Reggiana e Milan si rifiutò di giocare perché non aveva gradito la mancata assegnazione della maglia numero 10. Una situazione che costrinse lo staff tecnico del West Ham a fare di necessità virtù consegnando una maglia a Rio Ferdinand. Quest'ultimo fu colto di sorpresa, e non era in condizione di giocare a causa del vizio dell'alcol: "Avevo bevuto tre brandy con Cola-Cola ed ero nella stanza dei giocatori. Un uomo di servizio è entrato e mi ha detto che dovevo vestirmi, perché ero stato convocato. Avevo ancora un bicchiere in mano"

Durante la partita, Rio Ferdinand accomodatosi inizialmente in panchina, ha sperato con tutto se stesso di non essere chiamato in causa dal suo mister. Alla fine però arrivò il suo momento, e il difensore inglese dovette cercare di "limitare i danni": "Ero in panchina a pensare ‘Per favore non farmi entrare, tre grappe e Coca-Cola non posso entrare in questo campo'. E poi sono entrato". Nel West Ham c'era una cultura del bere, bevevamo sempre dopo le partite . Ho delle lacune da quel momento, la gente mi chiede dei risultati con il squadra e non ricordo".