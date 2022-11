Rigas-Fiorentina di Conference League, dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita Rigas-Fiorentina è la partita che chiude la fase a gironi della Conference. La Viola già qualificata cerca il primo posto per evitare gli spareggi. Fischio d’inizio alle ore 16:30 con diretta TV su DAZN e Sky.

La Fiorentina sfida il Rigas per l'ultimo match della fase a giorni della Conference League. La squadra di Italiano che è reduce dal ritorno alla vittoria in Serie A contro lo Spezia giocherà oggi alle ore 16:3o italiane allo stadio NSB Arkādija di Riga contro l'RFS ultima nel gruppo A. La Fiorentina già qualificata alla fase ad eliminazione diretta, si gioca il passaggio come prima che le permetterebbe di evitare gli spareggi in programma a febbraio contro le squadre retrocesse dall'Europa League, accedendo così direttamente agli ottavi.

Tutto dipenderà non solo dal risultato di Rigas-Fiorentina, ma anche da quello di Basaksehir-Hearts. Turchi e viola sono appaiati in classifica a quota 10, con i primi favoriti per la differenza reti negli scontri diretti. Per qualificarsi come prima la Fiorentina dovrà dunque fare un risultato migliore del Basaksehir negli ultimi 90′. La partita sarà trasmessa in TV su DAZN e Sky. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Le formazioni di Rigas-Fiorentina. Vincenzo Italiano potrebbe far ricorso ad un parziale turnover, senza esagerare. In porta si rivede Gollini, con coppia centrale formata da Martinez Quarta e Igor. In avanti trio formato da Saponara e Ikoné con Jovic al centro. 3-4-3 possibile per l'RFS con Simkovic, Ilic e Santana pronti a far male alla difesa avversaria.

Dove vedere Rigas-Fiorentina in diretta TV

Dove vedere Rigas-Fiorentina in diretta TV? La partita di Conference League non sarà trasmessa in chiaro, ma si potrà seguire su DAZN o attraverso Smart TV o sfruttando dispositivi come Google Chromecast, Amazon Firestick, XBox, Playstation su TV tradizionali, o su Sky. Diretta sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251) del satellite. Telecronaca affidata su DAZN alla coppia formata da Borghi e Pasqual, mentre su Sky a Marianella e Minotti

Rigas-Fiorentina, dove vederla in streaming

Rigas-Fiorentina si potrà seguire anche in diretta streaming su dispositivi portatili (smartphone, tablet e notebook) e fissi (Computer, smart tv). Il match si vedrà su DAZN, sfruttando l'abbonamento alla piattaforma streaming, o su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky. Possibile anche acquistare il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW Tv.

Conference League, le formazioni di Rigas-Fiorentina

L'RFS per la sfida contro la Fiorentina punterà sul tridente Simkovic, Ilic, Santana, mentre in difesa lo squalificato Jagodinskis sarà sostituito da Maksimenko. Per la Viola spazio al 4-3-3 con Maleh, Duncan e Barak in mediana a sostegno dei tre davanti, ovvero Ikoné, Saponara e Jovic. Le formazioni:

