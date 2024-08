video suggerito

Fiorentina-Puskas Akademia oggi in Conference League, dove vederla in TV su TV8 e Sky: orario e probabili formazioni Oggi a Firenze la Fiorentina sfida gli ungheresi della Puskas Akademia nell’andata del play-off della Conference League 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 20, diretta TV in chiaro gratis su TV8 e su Sky, live streaming su Sky Go, NOW e tv8.it. Palladino costretto a rivedere la formazione a causa del mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi la Fiorentina di Raffaele Palladino fa il suo debutto stagionale europeo sfidando gli ungheresi della Puskas Akademia nella partita d'andata dei play-off della Conference League 2024-2025. Allo Stadio Artemio Franchi il calcio d'inizio è fissato alle ore 20, il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky e gratis in chiaro su TV8.

Dopo il pareggio interno contro il Parma alla prima giornata in Serie A dunque i toscani tornano oggi in campo per trovare un risultato positivo che gli consenta di ipotecare l'accesso alla fase a gironi della Conference League in vista del match di ritorno che si disputerà in Ungheria il prossimo giovedì 29 agosto.

Non sarà una partita facile per i viola che si troveranno ad affrontare una squadra in forma e più avanti nella preparazione dato che la Puskas Akademia guidata dallo slovacco Zsolt Hornyak dopo quattro giornate guida a punteggio pieno la classifica del massimo campionato magiaro ed è reduce da altri due turni preliminari alla coppa europea in cui ha eliminato gli ucraini del Dnipro e gli armeni dell'Ararat-Armenia.

A complicare la situazione per Raffaele Palladino c'è poi anche il calciomercato dato che per la sfida di oggi non potrà contare su Nico Gonzalez che vive da separato in casa in attesa che la Fiorentina trovi l'accordo con la Juventus per la sua cessione. Tanti però i calciatori arrivati a Firenze in questa sessione di mercato che l'allenatore viola sembra voler schierare nella formazione titolare nel match del Franchi contro i magiari: dal portiere De Gea al centrale Pongracic, dal centrocampista Richardson al trequartista Colpani, fino al centravanti Kean.

Partita: Fiorentina-Puskas Akademia

Dove: Stadio Artemio Franchi, Firenze

Quando: giovedì 22 agosto 2024

Orario: 20:00

Diretta TV: Sky, TV8

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, tv8.it

Competizione: Play-Off, Conference League 2024-2025

A che ora e dove vedere Fiorentina-Puskas Akademia in diretta TV su TV8 e Sky

Fiorentina-Puskas Akademia di Conference League in programma oggi è trasmessa in esclusiva da Sky che la farà vedere in diretta TV anche sul suo canale in chiaro TV8. Gli abbonati potranno infatti seguire in diretta la partita del Franchi su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder satellitare) e Sky Sport 251. Ma il match Fiorentina-Puskas Akademia di oggi si può vedere in diretta TV anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terreste).

Conference League, Fiorentina-Puskas Akademia dove vederla in diretta streaming

La partita tra Fiorentina e Puskas Akademia di questa sera si può vedere in diretta anche in streaming. Gli abbonati di Sky potranno guardarla tramite Sky Go mentre chi ha sottoscritto il Pass Sport può seguirla live su NOW. Il match di Conference League del Franchi in programma oggi si può vedere però in diretta streaming anche gratis sul sito di TV8 a partire dalle ore 20.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Puskas Akademia

Nel match di oggi Raffaele Palladino sembra intenzionato a far debuttare con la Fiorentina il portiere De Gea con Kayode, Pongracic e Ranieri a formare la linea difensiva. Sulle corsie laterali spazio a Dodò e Biraghi, mentre a comporre la mediana la coppia Mandragora-Richardson. Alle spalle del centravanti Kean dovrebbero invece agire Colpani e Sottil.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Kayode, Pongracic, Ranieri; Dodô, Mandragora, Richardson, Biraghi; Colpani, Sottil, Kean. All. Palladino.

PUSKAS AKADEMIA (4-2-3-1): Pecsi, Szolnoki, Stronati, Golla, Ormonde-Ottewill, Levi, Plsek, Nissilä, Soisalo, Nagy, Colley. All. Hornyak.