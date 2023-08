Riesce ad avere la maglia di Messi a fine partita, ma viene subissato di critiche: l’ha lavata Facundo Quignon è un centrocampista dell’FC Dallas che dopo l’ultima partita contro l’Inter Miami è riuscito a mettere le mani sul trofeo più ambito: una delle maglie indossate da Leo Messi in partita. Ma la sua decisione di lavarla e non tenerla sudata è stata criticata…

A cura di Paolo Fiorenza

Non accenna a sfumare la mania per Leo Messi negli Stati Uniti e non potrebbe essere diversamente, visto come si è presentato alla sua nuova platea il 36enne fuoriclasse argentino. Approdato all'Inter Miami assieme ai suoi vecchi sodali del Barcellona Sergio Busquets e Jordi Alba, il campione del mondo ha trasformato immediatamente una compagine mediocre, desolatamente ultima nell'Eastern Conference della Major League Soccer, in una squadra altamente spettacolare e soprattutto vincente.

Dal suo arrivo in Florida, la formazione allenata dal Tata Martino ha fatto percorso netto nella Leagues Cup, competizione cui partecipano club statunitensi e messicani: due vittorie su due nel girone, il successo nei sedicesimi e infine il pirotecnico 4-4 con l'FC Dallas negli ottavi, poi diventato passaggio del turno ai rigori. Anche in quest'ultimo match Messi è stato decisivo con una doppietta, mettendo a segno il gol del pareggio finale con una splendida punizione.

Leo Messi ha illuminato la scena in Inter Miami–FC Dallas

Uno dei suoi avversari in campo era il connazionale Facundo Quignon, 30enne centrocampista ex San Lorenzo, Newell's e Lanus che ha avuto il suo bel daffare nel provare a contenere lo scatenato Messi. "Quando ha preso la palla per calciare la punizione, dentro di me sapevo che poteva essere gol – ha detto Quignon nel dopo partita, aggiungendo di essersi potuto godere Leo durante i 90 minuti – Siamo riusciti a parlare un po', mi sono divertito molto".

Ma il momento più bello per il giocatore di Dallas è stato dopo l'esecuzione dei rigori che hanno ratificato il passaggio del turno dell'Inter Miami. Tramite Sebastian Saja, ex portiere argentino che oggi è nello staff tecnico del club della Florida, Quignon è riuscito a mettere le mani sul trofeo più ambito: una delle maglie indossate da Messi in partita.

Messi contrastato da Quignon durante il match di Leagues Cup

"Leo mi ha mandato una delle sue magliette – ha raccontato il centrocampista alla sua terza stagione in Texas, spiegando poi perché ha ricevuto parecchie critiche riguardo a quello che ha fatto col prezioso cimelio – Ci sono molte persone che mi criticano perché l'ho lavata per conservarla. Molti sono contrari e preferiscono tenerla sudata. Immagino che la incornicerò, ma un giorno vorrò usarla".

Per poter mettere le mani sull'ambitissima maglia numero 10 di Messi, è stato necessario un lavoro di preparazione, ha spiegato Quignon: "Bisogna avere delle strategie per vincere la maglia di Leo. Nella sua carriera immagino ci siano state intere squadre che volevano prendersi la sua maglia. Noi, come argentini, abbiamo delle priorità".