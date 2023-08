Ricorso rigettato per la Reggina al Consiglio di Stato, riparte dai dilettanti: Brescia in Serie B Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso della Reggina, che ripartirà dai dilettanti. Al suo posto verrà ufficializzato il ripescaggio del Brescia.

A cura di Vito Lamorte

Dopo la pronuncia sul ‘caso Lecco‘ è arrivata anche la sentenza relativa al caso Reggina: il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso del club calabrese, confermando il dispositivo del TAR. Al posto degli amaranto verrà ufficializzato quest'oggi, dal Consiglio Federale in riunione d'emergenza, in Serie B giocherà il Brescia, che torna in cadetteria dopo la retrocessione della passata stagione.

La Reggina era stata bocciata dal Consiglio Federale della Figc, dalla Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio; e dal TAR: il club non ha onorato il debito erariale di 757.000 euro entro la scadenza ritenuta vincolante per le società di calcio professionistiche, ovvero entro lo scorso 20 giugno.

Dal fallimento evitato, alla ristrutturazione del debito fino al ‘no' del Consiglio di Stato dopo quelli della Covisoc e del TAr: quello della Reggina e è un caso anomalo, che nella passata stagione ha vissuto di deferimenti e di un playoff per la promozione in Serie A che ormai sembra un lontano ricordo.

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ha assistito all'udienza e si è espresso così prima della sentenza: "Ho ascoltato tutto e i nostri difensori sono stati bravi. Alla città dico che comunque vada noi a Reggio non ci abbatteremo mai. Meritiamo la B, è assurdo perderla per stupidate. Se rimarrò anche in caso di Serie D? Non è mai stata una questione di categoria, Reggio si ama".

A trarre beneficio da questa situazione è il Brescia, che dopo essere retrocesso in seguito al playoff perso col Cosenza sarà ripescato e potrà giocare di nuovo il campionato di Serie B. Le Rondinelle avranno, insieme al Lecco, 15 giorni in più per completare le operazioni di mercato e prepararsi ad affrontare la stagione. Inoltre, il ripescaggio del club lombardo apre le porte della Serie C alla Casertana.