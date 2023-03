Retegui parla italiano? Così l’argentino si sta preparando al suo debutto con l’Italia Retegui, calciatore argentino con cittadinanza italiana, è pronto a cominciare la sua avventura con la Nazionale di Mancini: ecco come si sta preparando sul piano della lingua.

A cura di Ada Cotugno

Mateo Retegui scalda i motori per la sua prima apparizione con la maglia dell'Italia: Roberto Mancini ha convocato il giovane attaccante argentino con passaporto italiano per le due partite di qualificazione al prossimo Europeo contro Inghilterra e Malta.

Gli slot vuoti in attacco hanno portato il CT azzurro ad adottare una soluzione di emergenza chiamando il giocatore del Tigre che potrebbe essere già utilizzato il prossimo 23 marzo contro l'Inghilterra. Ma c'è una curiosità che stuzzica tutti i tifosi, soprattutto in Argentina: Retegui parla italiano?

L'attaccante ha potuto accettare la chiamata di Mancini grazie al doppio passaporto concesso grazie al nonno materno, Angelo Dimarco, che si è trasferito in Argentina da Canicattì, in provincia di Agrigento. Retegui inoltre consce l'Italia e ci veniva spesso da bambino, quando suo padre allenava una squadra di hockey su prato in Sardegna.

Nei brevi soggiorni trascorsi a Cagliari però il piccolo Mateo non aveva molto tempo per studiare la lingua e per questo ha deciso di recuperare adesso, dopo la chiamata di Mancini. In una recente intervista a ESPN ha raccontato che sta frequentando alcune lezioni di italiano con un insegnante privato per farsi trovare pronto al suo ritorno in Italia.

"Sono molto orgoglioso di quello che mi sta succedendo e sono felice di rappresentare una delle nazionali più importanti al mondo", ha commentato il giocatore emozionato. "Sto studiando italiano per farmi trovare pronto e avere già una base per la lingua".

Qualche giorno fa, prima della partita di campionato fra Central Cordoba e Tigre, un inviato della stessa ESPN aveva cercato di intercettare Retegui per strappargli qualche parola in italiano. "Parli italiano?" si sente mentre il giocatore scende dal pullman e si avvia negli spogliatoi assieme al resto della squadra.

Da parte dell'attaccante arriva soltanto un sorriso e un no comment, ma a rispondere ci pensano poi i suoi compagni di squadra. "Ce lo vedi Mateo parlare italiano?" chiede questa volta l'intervistatore ai giocatori che rispondono in tono scherzoso: qualcuno resta scettico su questa possibilità, ma c'è anche chi scommette che riuscirà a padroneggiare presto la nuova lingua.