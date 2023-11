Renzo Ulivieri ricoverato in ospedale: ha avuto un malore prima di Italia-Macedonia Il presidente dell’Assoallenatori non si è sentito bene pochi minuti prima del match di Qualificazione a Euro 2024 tra Italia e Macedonia del Nord.

A cura di Alessio Morra

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori è finito in ospedale. L'ex tecnico del Bologna era allo Stadio Olimpico di Roma per la partita tra Italia e Macedonia del Nord quando ha accusato un malore. Ulivieri è stato prontamente portato in ospedale, al Pronto Soccorso del Santo Spirito, è ancora ricoverato, le sue condizioni non sono considerate serie.

Classe 1941, Ulivieri ha lasciato l'attività di calciatore quando era ancora molto giovane e già a metà degli anni '60 ha iniziato a fare l'allenatore. Ha sempre praticato un calcio moderno, un precursore della zona ha allenato con successo decine di squadre. Negli anni '80 ha portato in Serie A la Sampdoria, che ha mantenuto la categoria con due ottimi settimi posti. Poi ha vinto il campionato di Serie C con il Modena e il Vicenza e soprattutto ha riportato in auge il Bologna: dalla C alla A, fino alla qualificazione all'Intertoto in un'annata (1997-1998) in cui Roberto Baggio tornò ad essere fenomenale.

