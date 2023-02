Renzo Rosso è stanco del calcio: “Ogni domenica rischio l’infarto per una squadra senza co***oni” Duro sfogo di Renzo Rosso dopo la terza sconfitta consecutiva subita dal Vicenza contro la Pro Patria. Uno sfogo o una minaccia di addio alla piazza?

A cura di Vito Lamorte

Il Vicenza subisce la terza sconfitta consecutiva e il patron Renzo Rosso si sfoga. La squadra di Francesco Modesto ha perso per 2-0 contro la Pro Patria e ha visto la vetta allontanarsi, nonostante il primo posto disti solo 5 punti (Pro Sesto).

Dopo la gara dello stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio è arrivata la reazione di Renzo Rosso, che rispondendo ad un post sulla pagina pubblica del club biancorosso si è espresso così: "Forse è arrivato il momento di uscire da quest'avventura… Sono arrivato pieno di entusiasmo… Ho messo amore… Passione… Entusiasmo… Professionalità… Investimenti… Purtroppo tutto questo non è servito… Ogni domenica rischio l'infarto… Non posso più perdere le cose più care per colpa di una squadra irresponsabile senza coglio ni… Anche se sulla carta forse la più forte del campionato… Chiedo scusa ai tifosi… Ho dato credetemi il massimo che potevo… Sono totalmente allineato con voi… Con me o senza di me… FORZA LANE".

Uno sfogo dettato dalla rabbia o una vera e propria minaccia alla piazza veneta? questo lo sapremo solo nei prossimi giorni ma sono parole davvero molto pesanti da parte del fondatore di Diesel, che secondo la rivista Forbes ha un patrimonio di circa quattro miliardi di euro.

Il girone A della Serie C è molto incerto rispetto a quanto a quanto sta accadendo in quello C, dove il Catanzaro non ha avversarie; e in quello B, dove si sfideranno fino alla fine Reggiana, Cesena ed Entella.

La famiglia Rosso acquistò nell'estate del 2018 un ramo societario dell'azienda biancorossa e lo conferì a un'altra squadra di sua proprietà, il Bassano, che con una deroga federale si trasferì nella città veneta e cambiò denominazione in ‘L.R. Vicenza Virtus'.

Nei giorni scorsi anche il presidente della società, ovvero Stefano Rosso, aveva usato termini molto forti per provare a spronare e a scuotere la squadra dopo la sconfitta contro il Novara nel turno infrasettimanale: "Hanno ragione i tifosi, dobbiamo tirare fuori i coglioni non è possibile complicarci la vita da soli. I ragazzi sanno che hanno avuto tutto dalla società e dobbiamo fare quadrato. Come rimediare? Serve lavoro e cattiveria, non bastano le figurine, ultimamente pensiamo di essere troppo bravi invece con la qualità che abbiamo dobbiamo mettere tenacia".