Renato Veiga dopo il gol alla Juve: “Non ho mancato di rispetto, vivo il calcio in un altro modo”

Renato Veiga ha spiegato in un’intervista perché ha esultato contro la Juventus da ex di turno. Il difensore portoghese: “Non è stata una mancanza di rispetto”.
A cura di Fabrizio Rinelli
La Juventus torna a Torino dalla trasferta in Champions contro il Villarreal con un solo punto conquistato. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca ai bianconeri che sembravano avere ormai in pugno i tre punti sfumati invece solo al 90′ a causa di un gol di Renato Veiga. Già, proprio il difensore portoghese protagonista con la maglia della Juventus nella passata stagione da gennaio a giugno. In prestito oneroso dal Chelsea il difensore poteva essere riscattato dai bianconeri che l'avrebbero voluto volentieri in rosa, al pari di Kolo Muani, ma gli alti costi dell'operazione pretesi dai Blues hanno bloccato l'affare.

In questo modo così la Juventus ha dovuto per forza virare su altri obiettivi. E così Veiga è finito al Villarreal insieme a Rafa Marin, altra conoscenza della Serie A. Suo il gol del definitivo 2-2 contro i bianconeri. Renato Veiga ha festeggiato al meglio quella rete facendo esplodere lo stadio. Per qualcuno però la sua esultanza è stata eccessiva trattandosi proprio di un gol dell'ex, ma il difensore a fine partita ha voluto chiarire subito i motivi del suo gesto.

"Ho parlato con quasi tutti, voglio bene a tutta la squadra fatta da grandissimi giocatori e grandi uomini e la Juve per me avrà sempre uno spazio nel mio cuore – ha sottolineato il difensore ai microfoni di Sky Sport e ha poi aggiunto -. Ho segnato e festeggiato perché vivo la partita intensamente ma non è una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno perché la Juve mi ha dato tanto ed è stato un periodo della mia vita breve ma bello". Il difensore poi conclude il suo ragionamento e riflessione parlando ancora ai tifosi bianconeri con cui in pochi mesi aveva legato tanto.

"Voglio dire a tutti i tifosi juventini che la mia esultanza è dovuta al fatto che io vivo il calcio in una maniera troppo intensa – conclude il centrale portoghese -. Spero che per la Juventus e i miei amici juventini possa andare sempre bene". Renato Veiga era diventato infatti in pochissimo tempo una sorta di idolo per la tifoseria bianconera che ha sempre apprezzato la sua grinta, professionalità e amore per la maglia. Veiga non ha mai nascosto il suo gradimento per un ritorno alla Juventus che però non si è mai concretizzato anche per via dell'addio di Giuntoli che l'aveva portato in bianconero a gennaio.

