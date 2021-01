La Coppa Italia 2021 è pronta ad entrare nel vivo della sua fase finale e lo farà iniziando dal programma di martedì 26 gennaio 2021, quando alle 20.45 a San Siro ci sarà il derby tra Milan e Inter che si contenderanno il primo posto per le semifinali. Sarà una partita ad eliminazione diretta, così come è accaduto nel turno precedente, senza possibilità d'appello. Chi si qualificherà avrà posto nel tabellone per la semifinale già inserita in palinsesto.

Inter e Milan, dunque scenderanno in campo per prime e apriranno la sequenza di quarti di finale di Coppa Italia 2021. Otto squadre che si sono qualificate dopo il turno ad eliminazione. Sono: Inter, Milan, Juventus, Napoli, Atalanta, Lazio, Spezia e SPAL. Tra le tante big, entrate in gioco nell'ultimo turno, dunque, non mancano le sorprese in questa edizione, con i liguri e i ferraresi autentici outsider nel tabellone.

Il programma dei quarti di finale

Si inizierà domani, martedì 26 gennaio, con in palinsesto Inter-Milan a San Siro alle 20.45. Poi si proseguirà mercoledì 27 on due partite in programma: alle 17.45, Atalanta-Lazio e alle 20.45 Juventus-SPAL. Infine, il colpo di coda giovedì 28 gennaio alle 20.45 con Napoli-Spezia.

Si giocheranno partite a eliminazione diretta, dunque senza andata e ritorno perché come da regolamento i "quarti di finale si svolgono ad eliminazione diretta in gara unica, secondo gli accoppiamenti stabiliti dal tabellone". La scelta della squadra in casa è stabilita – sempre per regolamento – attraverso "la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso" dunque chi ha ottenuto un piazzamento migliore nella scorsa edizione (tranne che per le sfide tra squadre di Serie A, stabilite a sorteggio).

In caso di parità, cosa succede: il regolamento

Il regolamento anche in questo chiaro è molto chiaro: "Ottiene la qualificazione alle semifinali la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore". Dunque 90 minuti per superarsi, altrimenti spazio ad altri 30 minuti, fino alla classica lotteria dal dischetto.