Rebecca Welch sarà la prima donna ad arbitrare in Premier League: svolta storica in Inghilterra

A cura di Ada Cotugno

La Premier League è pronta a raggiungere un nuovo traguardo storico: il PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) ha annunciato che il 23 dicembre Rebecca Welch farà il suo debutto nel massimo campionato inglese, diventano la prima donna ad arbitrare una partita.

Fulham-Brighton, in programma nell'antivigilia di Natale, sarà la prima partita della storia della Premier a essere diretta da un arbitro donna, un pezzo di storia che consente al campionato di fare un nuovo passo in avanti.

Welch è un nome già noto all'interno del calcio inglese, dato che è stata la prima donna ad arbitrare una partita tra professionisti in Inghilterra. La sua carriera parte da lontano: l'esordio nel mondo arbitrale è avvenuto nel 2010, quando ancora si destreggiava tra il fischietto e il suo lavoro nel servizio sanitario nazionale, abbandonato poi per diventare arbitro a tempo pieno.

Nel 2021 è diventata la prima donna ad essere nominata per arbitrare una partita dell'EFL, la coppa nazionale inglese, e per due edizioni ha diretto la finale di FA Cup femminile a Wembley. Tutte tappe importanti che l'hanno portata finalmente i Premier League, dove aveva già fatto il suo esordio come quarto ufficiale in Fulham-Manchester United. Da diversi anni è anche un arbitro internazionale e ha partecipato anche ai recenti Mondiali Femminili tenuti in Australia e Nuova Zelanda.

Nelle scorse settimane Rebecca Welch era finita sotto ai riflettori per essere stata presa di mira con cori misogini durante Birmingham City-Sheffield Wednesday di Championship, un episodio che aveva già un precedente in passato e che ha portato all'arresto di due ragazzi che l'avevano insultata per tutta la partita, non contenti della sua direzione di gara. Acqua passata ormai per l'arbitro che si appresta a tagliare un traguardo storico per tutto il calcio inglese e il movimento arbitrale.