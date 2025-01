video suggerito

Real Madrid-Mallorca in Supercoppa di Spagna, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Real Madrid-Mallorca è la partita valida per la seconda semifinale delle Final Four della Supercoppa di Spagna. La sfida si giocherà stasera, giovedì 9 gennaio, a partire dalle ore 20:00 al ‘King Abdullah Sports City’ di Jeddah. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Real Madrid-Mallorca è la partita valida per la seconda semifinale delle Final Four della Supercoppa di Spagna. Dopo aver ospitato la Supercoppa Italiana, vinta dal Milan nel derby con l'Inter, l’Arabia Saudita è infatti pronta ad assegnare anche il primo trofeo dell'anno del calcio spagnolo. La sfida si giocherà stasera, giovedì 9 gennaio, a partire dalle ore 20:00 al ‘King Abdullah Sports City' di Jeddah. In palio un posto nella finalissima.

Ancelotti si affiderà chiaramente a Mbappé in attacco con Vinicius, Bellingham e Brahim Diaz alle sue spalle a comporre il tridente offensivo alle spalle del francese nel 4-2-3-1 di partenza. Per il tecnico del Maiorca invece, possibile utilizzo del 4-4-2 con il tandem offensivo formato da Muriqi e Larin. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e in chiaro e in streaming e sulle formazioni complete che schiereranno i due allenatori.

Partita: Real Madrid-Mallorca

Dove: King Abdullah Sports City, Jeddah

Quando: giovedì 9 gennaio 2025

Orario: 20:00

Diretta TV: Telelombardia, 7Gold

Diretta streaming: YouTube di Cronache di Spogliatoio

Competizione: Supercoppa di Spagna 2025, Final Four

Dove vedere Real Madrid-Mallorca in TV e in streaming

Real Madrid-Mallorca sarà trasmessa gratis in diretta tv in chiaro dall'emittente Telelombardia ma anche sul canale 7 Gold del digitale terrestre. Inoltre la gara sarà disponibile anche sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, che ha acquisito i diritti di tutta la Supercoppa di Spagna 2025. Per vederla in televisione bisognerà scaricare l'app di YouTube su un televisore compatibile e collegarsi alla pagina ufficiale di Cronache di Spogliatoio.

Supercoppa di Spagna, le probabili formazioni di Real Madrid-Mallorca

Le probabili formazioni di Real Madrid-Mallorca. Mbappé nell'attacco di Ancelotti e Muriqi in quello di Arrasate.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vazquez, Tchouaméni, Rudiger, Fran Garcia: Ceballos, Valverde; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé. All.: Ancelotti.

Maiorca (4-4-2): Greif; Pablo Maffeo, Valjent, Antonio Raillo, Mojica; Robert Navarro, Manu Morlanes, Mascarell, Sergi Darder; Muriqi, Larin. All.: Arrasate.