Real Madrid in piena emergenza in Champions, si ferma Alexander-Arnold: contro la Juve senza terzini

Rudiger e Bellingham sono inforunati, Carvajal va incontro a una lunga squalifica: il Real Madrid affronterà la Juve tra un mese con la difesa decimata.

L'esordio del Real Madrid in Champions League è stato complesso ma alla fine contro il Marsiglia è arrivata la vittoria, seppur molto sofferta. La cattiva notizia per Xabi Alonso però riguarda la sua rosa che è profondamente segnata dagli infortuni: prima Rudiger, che potrebbe rientrare direttamente per la fine dell'anno, poi Alexander-Arnold che ieri è stato sostituito dopo appena 5 minuti per un problema al bicipite femorale che lo terrà fermo per diverse settimane.

Come se non bastasse anche il suo sostituto Carvajal è fuori dai giochi per un cartellino rosso diretto preso nel secondo tempo. Se la squalifica dovesse durare due o più turni salterebbe la partita contro la Juventus (terza giornata, prevista il prossimo 22 ottobre) lasciando così i Blancos senza nessun terzino destro di ruolo e con una difesa in piena emergenza in una partita complicata.

Tutti gli assenti del Real contro la Juve

Il problema in difesa comincia a diventare serio per il Real Madrid che rischia di affrontare la Juve tra meno di un mese senza i giocatori più importanti. Di sicuro non ci sarà Rudiger, infortunato e probabilmente convocabile solo dal mese di dicembre, e potrebbe non esserci neanche Alexandxer-Arnold sulla fascia: il terzino ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra e secondo As resterà fermo dalla 6 alle 8 settimane.

Al suo posto i Blancos hanno mandato in campo Carvajal che però rischia di non essere della partita: contro il Marsiglia è stato espulso nel finale per una testata a Rulli, un gesto molto violento che potrebbe costargli anche 5 giornate di squalifica. Lo scontro con i bianconeri è alla terza giornata, alla fine di ottobre, e dunque Xabi Alonso potrebbe presentarsi all'appuntamento senza nessun terzino destro di ruolo e con un attacco decimato dagli infortuni.