Champions League
L’esordio di Alexander-Arnold in Champions con il Real è un incubo: si fa male dopo tre minuti

Alexander-Arnold è stato sostituito da Xabi Alonso dopo 5 minuti a causa di un problema fisico: si è accasciato da solo mentre giocava e non ha più potuto continuare.
A cura di Ada Cotugno
Trent Alexander-Arnold aspettava con ansia di esordire in Champions League con la maglia del Real Madrid ma nella sua serata tutto è andato storto. Il terzino è stato scelto da Xabi Alonso come titolare nella partita contro il Marsiglia che per lui è durata appena tre minuti: tanto ci ha messo per restare fermo a terra, infortunato e afflitto per la cattiva sorte che gli è capitata in un momento così importante e che non gli ha permesso di giocare tutta la gara.

L'inglese non è più riuscito ad alzarsi dopo un problema al bicipite femorale, probabilmente un fastidioso stiramento che lo costringerà a stare qualche giorno fuori in attesa di recuperare pienamente. Si è fermato dopo appena tre minuti e al 5′ l'allenatore è stato costretto a sostituirlo mandando in campo Carvajal (espulso poi al 72′ con un rosso diretto) per giocare il resto della gara.

Alexander-Arnold infortunato all'esordio in Champions

Sono stati minuti orribili per l'ex calciatore del Liverpool che si aspettava di essere uno dei grandi protagonisti del Real Madrid nella sua prima partita di questa Champions League ma si è trovato in panchina dopo neanche 5 minuti a causa di un problema fisico. Mentre correva in campo Alexander-Arnold ha messo la mano sulla sua coscia con espressione dolorante, prima di stendersi in campo e lasciarsi andare all'infortunio.

L'imbarazzante autogol di Luiz Junior all'esordio in Champions: il portiere fa un regalo al Tottenham

Probabilmente si tratta di un problema al bicipite femorale ma verrà valutato con molta attenzione nelle prossime ore dallo staff medico dei Blancos prima di stabilire l'eventuale recupero. Fatto sta che l'inglese non è riuscito a continuare la sua partita, durata appena 3 minuti, ed è stato sostituito da Xabi Alonso al 5′: l'allenatore ha preferito non rischiare visa l'espressione del suo calciatore che non è riuscito più ad alzarsi neanche dopo l'intervento dei medici.

Real Madrid
Notifiche
