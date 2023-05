Real Madrid denunciato dal Getafe per una sostituzione illegale: nessuno se ne era accorto Il Getafe ha denunciato il Real Madrid dopo l’ultima partita di Liga a causa di una sostituzione non regolare e vuole vincere la gara a tavolino: adesso è tutto nelle mani del Comité de Competición della RFEF.

A cura di Vito Lamorte

Il Getafe ha presentato un'accusa al Comité de Competición della RFEF per un presunto cambio non regolare effettuato dal Real Madrid nell'ultima partita di Liga di sabato scorso. Il club Azulón ritiene che ci sia stata un'irregolarità nella sostituzione di Camavinga con Odriozola perché, in un primo momento, il giocatore che stava per essere cambiato da Ancelotti era Asensio, autore della rete decisiva della gara.

Il comitato si riunisce oggi e darà alla Casa Blanca tre giorni per presentare la propria difesa: fino alla prossima settimana non ci saranno novità in merito a questo caso.

Marco Asensio è stato l’autore della rete decisiva del match del Bernabeu.

Tutto è successo al minuto 84. Marco Asensio stava per uscire ma l'infortunio improvviso di Eduardo Camavinga ha cambiato tutti i piani di Ancelotti: a quel punto è stato il calciatore francese a lasciare il campo e al suo posto è entrato Alvaro Odriozola. Quello che sostiene il Getafe è che l'ex terzino della Fiorentina fosse già entrato in campo e quindi la sostituzione era già stata effettuata con l'attaccante spagnolo e non con il jolly transalpino classe 2002.

La regola che spiega come si effettuano le sostituzioni dice che "un cambio terminerà quando il sostituto entra in campo" ed è quello che sostiene il Getafe, visto che Odriozola era già in campo e il sostituto doveva essere Asensio e non Camavinga. Se il reclamo andasse a buon fine, il Getafe vincerebbe la partita per 3-0 a tavolino.

Eduardo Camavinga .

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, a favore del Real Madrid va il fatto che Asensio non sia uscito dal rettangolo di gioco ed è rimasto a due passi dalla linea laterale del campo: questo può essere un fattore che può essere considerato dal comitato e che andrebbe a vantaggio dei Blancos.

Una situazione per nulla semplice da giudicare, così come quella che riguarda il finale della partita tra Espanyol e Barcellona. C'è un dettagliato reportage che riguarda l'invasione di campo da parte dei tifosi della squadra di casa avvenuta mentre i catalani festeggiavano l'aritmetica vittoria della Liga.