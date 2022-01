“Real Madrid come ‘La casa di carta’, basta rapine”: un rigore dà scandalo in Spagna Polemica in Spagna sul rigore concesso al Real Madrid nel match contro il Valencia per un controerso contatto in area tra Casemiro e un difensore avversario. Un sarcastico tweet che fa riferimento alla serie TV “La casa di Carta” postato dall’account ufficiale della formazione ospite ha scatenato il web a riguardo.

A cura di Michele Mazzeo

Il rigore grazie al quale il Real Madrid ha sbloccato il match della 20a giornata della Liga contro il Valencia ha sollevato numerose polemiche in Spagna. Per tantissimi spettatori e opinionisti infatti il contatto tra il centrocampista merengue Casemiro e il difensore Alderete in area di rigore ospite che ha poi portato l'arbitro Hernández Hernández a fischiare la massima punizione poi trasformata da Karim Benzema per il vantaggio dei padroni di casa non giustificava in alcun modo la chiamata del direttore di gara (e di conseguenza la mancata correzione da parte del VAR).

In molti hanno infatti evidenziato come sia stato il mediano brasiliano a cercare il contatto con la gamba del difensore avversario lasciandosi poi cadere facilmente traendo così in inganno l'arbitro che ha concesso il penalty. Tanti tifosi della formazione valenciana hanno espresso il proprio disappunto per quanto avvenuto al Santiago Bernabeu, mentre il profilo social ufficiale del Valencia ha pubblicato un tweet a riguardo che ha poi scatenato la fantasia di diversi utenti che si sono sbizzarriti con meme a tema.

Uno dei tanti meme apparsi sui social spagnoli dopo il rigore concesso al Real Madrid nella gara contro il Valencia

Facendo riferimento alla nota serie TV spagnola "La casa de papel" ("La casa di carta" in Italia) infatti, dopo l'assegnazione del controverso calcio di rigore in favore del Real Madrid, sugli account ufficiale del Valencia è apparso un messaggio che suona come una sarcastica accusa nei confronti dei più blasonati avversari: "La rapina a Madrid comincia ad essere un po' ripetitiva" recita infatti il tweet nel quale viene proprio citata la famosa serie TV che racconta di una rapina alla Zecca di Stato della Spagna che si trova proprio a Madrid. Anche il difensore del Barcellona Gerard Piqué ha condiviso il tweet del Valencia lanciando un'altra pesante stoccata nei confronti degli storici rivali del Real Madrid: "Non dirlo troppo forte che ti puniranno" ha infatti commentato sarcasticamente il centrale blaugrana.