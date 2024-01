Real Madrid-Atletico Madrid oggi in Supercoppa di Spagna, dove vederla in TV e streaming Real Madrid e Atletico Madrid si sfidano a Riyad per la prima semifinale della Supercoppa Spagnola: le ultime novità sulle due squadre e le scelte di formazione di Ancelotti e Simeone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Sarà il derby di Madrid ad aprire le danze della nuova edizione della Supercoppa Spagnola, la seconda con il format delle Final Four. Real Madrid e Atletico Madrid si incontreranno questa sera alle ore 20:00 all'Al-Awwal Park di Riyad, città che pochi giorni più tardi sarà scenario anche della Supercoppa Italiana. L'obiettivo per le due squadre di Madrid è quello di centrare la finale contro la vincente di Barcellona-Osasuna che si giocherà il giorno dopo.

I Blancos arrivano da un periodo positivo, con 19 risultati utili consecutivi in tutte le competizioni: Carlo Ancelotti ha creato una squadra perfetta e punta a vincere il titolo, forte dei rientri di Kroos e Mendy e della presenza di tutte le sue superstar che nell'ultima uscita in Coppa del Rey hanno riposato grazie all'ampio turnover. Meno felice la situazione dei Colchoneros che in Liga occupano il quinto posto e in questa stagione hanno ottenuto risultati molto altalenanti.

Partita: Real Madrid-Atletico Madrid

Quando si gioca: mercoledì 1o gennaio 2024

Orario: 20:00

Dove si gioca: Al-Awwal Park, Riyad

Canale TV: Telelombardia

Diretta streaming: Cronache di Spogliatoio

Competizione: Supercoppa Spagnola, semifinale

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in tv, il canale in chiaro

La prima semifinale di Supercoppa Spagnola si giocherà questa sera alle ore 20:00. La partita sarà visibile in chiaro su Telelombardia: l'emittente ha acquistato i diritti della competizione e trasmetterà tutte le tre partite in programma, a cominciare proprio dal derby di Madrid.

Real Madrid-Atletico Madrid dove vederla in streaming gratis

Anche chi vorrà seguire la partita in diretta streaming avrà a disposizione una soluzione gratis, senza dover sottoscrivere abbonamenti. La semifinale infatti verrà trasmessa gratuitamente su Youtube dal canale di Cronache di Spogliatoio, dove saranno disponibili sempre in diretta streaming anche le altre due partite della competizione.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid, semifinale di Supercoppa Spagnola

Tutti a disposizione per Carlo Ancelotti che manderà in campo la migliore versione del Real Madrid: torna Mendy sulla corsia esterna e Kroos a centrocampo, accanto a Valverde, Modric e alla stella Bellingham. L'attacco dei Blancos sarà affidato a Rodrygo e Vinicius.

Dopo aver riposato in Copa del Rey tutti i titolarissimi dell'Atletico Madrid saranno a disposizione per l'occasione. Anche Simeone punterà sulla sua formazione migliore, riponendo le speranze di andare in finale tra i piedi di Griezmann e Morata.

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Modric, Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Gimenez, Witsel, Hermoso, Lino; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata. All. Simeone.