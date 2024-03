Ravanelli sdegnato da una frase di Allegri: “L’allenatore della Juventus non può dire certe cose” Fabrizio Ravanelli ha criticato Allegri che dopo Juve-Atalanta si era mostrato soddisfatto per il punto guadagnato sul Bologna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

329 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabrizio Ravanelli non ha gradito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo il pareggio tra Juventus e Atalanta. L'ex bomber bianconero, che ricopre oggi anche il ruolo di opinionista, nel corso della trasmissione Pressing ha criticato il tecnico per essersi mostrato soddisfatto del punto guadagnato, in chiave qualificazione Champions, sul Bologna.

Queste le parole di "Penna bianca" Ravanelli che non lasciano spazio a fraintendimenti: "Secondo me da allenatore della Juventus non può fare quelle dichiarazioni. Per me ha sbagliato Max questa volta perché non può dire che ‘abbiamo guadagnato un punto‘. L'allenatore della Juventus….sul Bologna".

Il motivo della sua critica è legato al blasone della Juventus, sottolineato anche dal suo motto "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Una squadra come quella bianconera non può accontentarsi di un pareggio interno contro l'Atalanta per staccare ulteriormente il Bologna quinto: "Lui allena la Juventus, secondo me per il mio modesto parere, ha sbagliato: è un messaggio che anche all’interno dello spogliatoio non doveva mandare".

Ma cosa aveva detto nello specifico Allegri in conferenza stampa dopo Juve-Atalanta? L'allenatore aveva accettato il punto interno così: "Dobbiamo rimanere sereni. Abbiamo guadagnato un punto sul Bologna e tenuto le distanze con l'Atalanta. L'obiettivo è il quarto posto. Mancano dieci giornate. Questi momenti servono a far crescere la squadra e i giovani. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo che è giocare la Champions la prossima stagione".

Da un lato dunque chi, come Ravanelli, pensa che la Juventus debba cercare di guardare sempre in alto (e dunque al secondo posto perso proprio con questo pareggio), e chi come Allegri invece pensa, almeno apparentemente, più all'obiettivo di finire tra le prime quattro che ad altro. Sintomatico come la critica sia arrivata dall'ex centravanti della Juventus che in passato ha sempre esaltato Allegri per il suo lavoro. Basti pensare che prima del match contro la Roma parlò di "miracolo" per sottolineare l'operato del tecnico alla Juventus.