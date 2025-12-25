Calcio
Raspadori uomo mercato: l’Atletico Madrid fissa il prezzo e non intende trattare, vuole quella cifra

Giacomo Raspadori è un obiettivo di mercato della Roma ed è seguito anche dalla Lazio. L’Atletico Madrid non lo giudica incedibile ma ha fissato un prezzo alto per l’eventuale cessione.
A cura di Alessio Morra
Giacomo Raspadori è uno dei calciatori più chiacchierati in questo momento per il calciomercato. L'attaccante sta giocando molto poco con l'Atletico Madrid e sente da vicino sirene italiane, perché c'è chi vuole riportare in Serie A il giocatore della Nazionale. Raspadori è nel mirino della Roma, ma pure della Lazio. L'Atletico non lo ha mai messo sul mercato e non intenderebbe privarsene, ma se arrivasse l'offerta giusta se ne potrebbe parlare. Ed è stata fissata una cifra. Chi lo vuole acquistare sa ora esattamente qual è il prezzo di Raspadori.

Raspadori è una riserva all'Atletico Madrid

Raspadori nelle ultime tre stagioni è stato un rincalzo di lusso al Napoli, ha giocato il giusto ed è stato determinante per i due titoli vinti in Serie A. La scorsa estate si è trasferito all'Atletico Madrid. Simeone lo giudica importante per la rosa, ma non lo utilizza molto. I dati parlano chiaro. 406 minuti in tutta la stagione. 11 partite, nessun gol e due assist, in 208 minuti nella Liga. Praticamente è come avesse giocato due partite per intero e una mezz'oretta. Raspadori non vorrebbe continuare così certamente e il mercato gli offre una sponda.

Giacomo ’Jack’ Raspadori durante la premiazione per lo scudetto 2025 del Napoli.
Giacomo ’Jack’ Raspadori durante la premiazione per lo scudetto 2025 del Napoli.

Roma e Lazio puntano Raspadori sul mercato

La Lazio lo sonda da tempo. Sarri lo vorrebbe al posto del Taty Castellanos, diventerebbe un ‘falso nueve' alla Mertens, ma gli innesti per i biancocelesti potrebbero essere parecchi e le valutazioni dovranno essere attente. Per questo motivo è più avanti la Roma che vuole fare un repulisti davanti. Gasperini volentieri cederebbe sia Ferguson che Dovbyk. Zirkzee sembra a un passo, l'accordo con il Manchester United è a buon punto. Raspadori invece ancora no. C'è da trattare e l'Atletico Madrid è fermo sulle sue posizioni.

La cifra che pretende l'Atletico Madrid per Raspadori

Marca riporta che i Colchoneros non hanno intenzione di cedere l'ex del Napoli e che lo faranno solo se arriverà un'offerta congrua. Il calciatore è costato 22 milioni di euro e quella cifra pretendono per cederlo. Non saranno prese in considerazione proposte di prestito oneroso più diritto di riscatto. A gennaio, si sa, non è facile spendere cifre importanti.

Per questo l'Atletico sarebbe anche disposto a dire sì a un prestito oneroso a 2 milioni più obbligo di riscatto fissato a 20, così la somma sarebbe quella richiesta. Difficile fare una previsione adesso, ma determinante potrebbe essere la volontà del giocatore che senz'altro con i giallorossi avrebbe molto più spazio per giocare, e un po' di partite gli servirebbero anche in chiave Nazionale.

Calcio
