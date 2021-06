Il Manchester United è ad un passo da Jadon Sancho, dopo una lunga trattativa col Borussia Dortmund che dovrebbe riuscire a spuntare ben 90 milioni di euro dalla cessione del 21enne nazionale inglese, che ieri ha assistito interamente dalla panchina alla vittoria della squadra di Southgate sulla Germania negli ottavi degli Europei.

Sancho è il nome in cima alla lista degli acquisti di Ole Gunnar Solskjaer e già la scorsa estate era stato inseguito invano dai Red Devils. Adesso sembra che tutto sia apparecchiato per il trasferimento milionario dell'esterno offensivo londinese di origini trinidadiane: al punto che nella notte, in risposta ad un fan che aveva postato "annuncia Sancho, Marcus", si è materializzato proprio Marcus Rashford in persona – ovvero il suo account Twitter ufficiale – per dire "yes".

Sembrava dunque che un altro giovane talento inglese – più grande di 3 anni rispetto a Sancho – avesse ‘bruciato' il proprio club nell'annunciare l'arrivo del connazionale. Il tweet è stato poi cancellato da Rashford, che si è ripalesato stamattina per spiegare come il suo account fosse stato hackerato. Detto che quella dell'hacker è la classica scusa di chi ha postato qualcosa di cui si è poi pentito, la sostanza non cambia: manca davvero poco per l'annuncio – quello vero – da parte dell'acquisto dell'attaccante inglese da parte dello United.

Sancho è reduce da una grande stagione con la maglia del Borussia Dortmund, con 16 gol e 20 assist in 38 presenze totali, ed ha già trovato l'accordo sull'ingaggio con i Red Devils. Adesso l'ultima limatura sul prezzo del cartellino, per quello che sarà uno dei trasferimenti più onerosi del mercato calcistico europeo di sempre.