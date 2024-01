Rapuano si ritrova Rocchi davanti nell’intervallo di Napoli-Inter: il designatore l’ha rimproverato L’arbitro Rapuano nell’intervallo di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana a Riad, si è ritrovato il designatore Rocchi davanti negli spogliatoi. È corso per rimproverargli la sua conduzione di gara avuta nei primi 45 minuti invitandolo a cambiare atteggiamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La coda di polemiche che si sta ancora trascinando dopo Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri, non si placa. Al centro della questione ancora l'arbitro Rapuano e la sua direzione di gara controversa che ha portato alla discussa espulsione di Simeone per doppia ammonizione lasciando il Napoli in dieci per gran parte della ripresa. L'episodio è sembrata la ciliegina sulla torta dopo le sfuriate di alcuni presidenti dei club di Serie A nelle ultime settimane contro il designatore Rocchi e il generale contro l'AIA.

Aurelio De Laurentiis, patron degli azzurri, è stato solo l'ultimo dei presidenti del massimo campionato italiano a pretendere nuovamente un cambiamento della classe arbitrale per evitare errori grossolani come quelli visti nelle ultime settimane. Tensione alle stelle dunque anche a Riad, ancor prima dell'espulsione di Simeone. Il designatore Rocchi, secondo Il Mattino, non aveva apprezzato la condotta all'inglese dell'arbitro Rapuano e nell'intervallo di Napoli-Inter l'ha raggiunto negli spogliatoi per rimproverarlo invitandolo a correggere il tiro.

De Laurentiis a colloquio con il presidente della Lega Serie A, De Siervo.

Un colloquio che, visti poi come sono andati i secondi 45 minuti, ha avuto un esito negativo dato che proprio nel secondo tempo si è consumata la tanta discussa espulsione di Simeone. Era infatti molto strano che la direzione di gara da parte di Rapuano fosse cambiata così all'improvviso dopo l'intervallo. Dal mancato giallo a Calhanoglu per due falli netti precedenti a quello che gli è poi costato l'ammonizione, fino allo stesso rosso per il Cholito seguito dal giallo a Barella per proteste. Insomma, il tutto in un clima di totale confusione.

Il designatore Rocchi si era intrattenuto nello stadio Saud King proprio per invitare il direttore di gara Rapuano a rivedere il suo metro che stava adottando in campo. Rocchi non ha apprezzato il fatto che Rapuano abbia trascurato interventi da cartellino giallo. Nel tumulto di Riad, sempre secondo il quotidiano, Rocchi avrebbe comunque apprezzato le critiche serene con cui De Laurentiis ha parlato a fine gara invitando il designatore arbitrale a introdurre nuove modalità di gestione del VAR come ad esempio il VAR a chiamata già invocato anche dalla Salernitana e da Iervolino.