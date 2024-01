Simeone espulso in Napoli-Inter di Supercoppa, Mazzarri è una furia in panchina: “Vergogna!” La decisione dell’arbitro Rapuano di mostrare il secondo cartellino giallo a Simeone nella finale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter fa esplodere la rabbia di Mazzarri trattenuto a stento dagli uomini della panchina della formazione campana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Episodio chiave della Finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter in avvio di ripresa. L'arbitro Rapuano estrae il secondo cartellino giallo nei confronti dell'attaccante partenopeo Giovanni Simeone che lascia dunque la sua squadra in dieci uomini. Il centravanti argentino è stato punito severamente dal direttore di gara che lo ha sanzionato per un pestone rifilato ad Acerbi in un contrasto di gioco e in precedenza con un'ammonizione che aveva lasciato molto più di un dubbio.

Una decisione quella presa dal fischietto riminese che ha mandato su tutte le furie l'allenatore dei campani Walter Mazzarri, trattenuto a stento dagli uomini del suo staff. "Vergogna! Vergogna! È una vergogna, ha rovinato una partita" ha difatti urlato il tecnico toscano mentre il Cholito sconvolto lasciava il campo. Una contestazione nei confronti dell'arbitro Rapuano che l'allenatore del Napoli aveva già cominciato nel primo tempo quando, subito dopo un fallo a suo avviso non ravvisato in favore della formazione partenopea aveva invitato addirittura la sua squadra a lasciare il terreno di gioco: "Così non ci sto! Andiamo via! Non si può non fischiare questo fall0" aveva difatti urlato un arrabbiatissimo Mazzarri.

