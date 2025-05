video suggerito

Ranieri litiga con Marelli in diretta dopo Atalanta-Roma e se ne va: "La ringrazio, buonasera" Ranieri si infuria nel post partita per il rigore non concesso alla Roma contro l'Atalanta, discute in diretta con Marelli: "Come si fa a dire che non è rigore?"

A cura di Ada Cotugno

Il finale della partita fra Atalanta e Roma è stato infuocato, tanto che Claudio Ranieri ha rimediato un cartellino giallo dopo il triplice fischio per una discussione con l'arbitro. L'argomento della contesa era il rigore reclamato dai giallorossi per un fallo in area di Pasalic su Kone che prima è stato fischiato, ma poi è stato tolto in seguito alla revisione al VAR. Una decisione che l'allenatore giallorosso non ha capito e che ha contestato in diretta tv.

Ai microfoni di DAZN si è presentato su tutte le furie e ha voluto parlare immediatamente dell'azione incriminata, chiedendo delucidazione ai giornalisti presenti in campo: "Però volevo sapere se il rigore c'era o non c'era. Ci hanno detto sempre che il VAR interviene solo se c'è un evidente errore, lì si vede chiaramente che Pasalic sbaglia l'intervento e va a prendere il ginocchio del mio giocatore".

Ranieri si infuria per il rigore non dato alla Roma

Il post partita si scalda quando l'allenatore della Roma chiede conto del rigore che non è stato assegnato nel secondo tempo. Pasalic fa un fallo in area su Kone, ma dopo aver rivisto l'episodio al VAR l'arbitro Sozza decide di far continuare la partita. La panchina giallorossa non si spiega cosa è successo e Ranieri chiede conto in diretta tv: "Non si può fare una volta sì e una volte no, sicuramente c'è una disparità di giudizio: quello è rigore, se l'arbitro l'ha dato poi non si può intervenire, questo ci è stato detto. Accettiamo tutto però vogliamo sapere per giustizia sportiva perché è intervenuto. Come si fa a dire che non è rigore?".

La discussione con Marelli

A questo punto interviene Luca Marelli, il commento tecnico arbitrale per DAZN. L'ex arbitro gli spiega che in realtà non c'è stato nessun contatto ma a quel punto Ranieri esplode: "Ah il contatto non c'è? Va bene ho capito tutto dai. Ma si vede proprio il contatto ma come fa a dire di no? Mi dica come fa a dire no. Pasalic non tocca palla, si pianta e tocca solo il mio giocatore. Lo stiamo vedendo, come fa a dire di no?". Poi aspetta qualche secondo e saluta tutti arrabbiatissimo, abbandonando l'intervista: "Va bene, buonasera". La questione è destinata a far discutere anche perché nessun giocatore della Roma parlerà in conferenza stampa, una situazione che l'allenatore ha commentato in modo laconico: "Non voglio vengano squalificati".