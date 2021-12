Ramsey è costato 682mila euro a partita nel 2021: oltre al danno la beffa per la Juve L’avventura di Aaron Ramsey alla Juventus sembra arrivata al capolinea, e i bianconeri stanno cercando di piazzarlo sul mercato. I suoi numeri sono impietosi.

L'ultima partita di Aaron Ramsey con la maglia della Juventus risale al 20 ottobre scorso, quando Max Allegri gli concesse pochi minuti in Champions contro lo Zenit. E chissà che proprio quei 6′ non siano proprio gli ultimi dell'avventura in bianconero del gallese, che la società piemontese sta provando a piazzare già nella finestra di mercato invernale. Un'operazione tutt'altro che semplice, visto che al momento le offerte per una cessione a titolo definitivo dell'ex Arsenal latitano. Quello che è certo è che il rapporto ormai è compromesso e il tempo di Ramsey a Torino sembra essere finito, con i numeri impietosi.

Arrivato a Torino a parametro zero, con le stigmate della "grande occasione di mercato", Aaron Ramsey si è rivelato un flop per la Juventus. Oltre alle difficoltà della sua collocazione tattica, anche a fronte di diversi cambi di ruolo, il gallese ha fatto più parlare per i suoi ripetuti e costanti infortuni che per le prestazioni. L'ultimo poi arrivato proprio al rientro a Torino ad ottobre, dopo la parentesi più che positiva con la nazionale, ha sancito la definitiva rottura anche con i tifosi che hanno perso la pazienza nei confronti di un calciatore che ha deluso le aspettative e che ora blocca di fatto il mercato della Juve.

Inevitabile dunque per la Juventus insistere per la cessione di un calciatore che non sembra rientrare nei piani di Allegri. Quasi indispensabile per la società bianconera liberarsi di Ramsey che è il quarto più pagato della rosa dietro de Ligt, Dybala e Rabiot, con 7 milioni di euro d'ingaggio all'anno. L'unica speranza è che alla porta della Vecchia Signora bussi qualcuno dalla Premier (si era parlato del Newcastle), per sedersi al tavolo e valutare le modalità della separazione. Difficile pensare ad una cessione a titolo definitivo, per una Juve che gradirebbe anche un prestito con opzione sul riscatto (e magari pagamento di una parte dell'ingaggio), oppure ad una rescissione per un calciatore che però non vuole rinunciare al suo stipendio.

L'unica certezza al momento è che l'investimento per Ramsey è stato molto importante, e purtroppo stando ai numeri tutt'altro che fortunato. A tal proposito, considerando anche il minutaggio, garantito dal gallese, non ci sono margini per "salvare" questa operazione anche nell'ultimo periodo. Considerando il 2021, il centrocampista ha collezionato con la maglia della Juventus 923 minuti. In virtù del suo ingaggio dunque, alla società bianconera è costato circa 7583 euro al minuto, ovvero 682mila euro a partita, ogni 90′ giocati. Numeri impietosi che hanno spinto gli uomini mercato del club ad accelerare i tempi per l'addio. Oltre al danno dei costanti infortuni, anche la beffa.