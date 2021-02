Erling Braut Haaland è al centro di tantissime discussioni calcistiche, sia attuali che future. L'attaccante del Borussia Dortmund è stato un grande protagonista della scorsa settimana con due reti realizzate nel trionfo della sua squadra in Champions League a Siviglia e un'altra doppietta nel Rivierderby contro lo Schalke 04. Il centravanti norvegese ha segnato 43 gol in 43 presenze con il club tedesco e il suo nome è successivamente accostato al Barcellona, al Real Madrid e ai grandi club della Premier League per il prossimo futuro.

Il classe 2000 è stato acquistato dal Dortmund poco più di un anno fa e già la scorsa estate era dato partente verso big del Vecchio Continente ma alla fine è rimasto in Germania. Il 20enne attaccante del BVB è uno dei 70 giocatori che hanno come procuratore Mino Raiola e proprio l'agente italiano ha parlato del suo assistito in una intervista BBC Sport: "Solo un massimo di 10 club possono permettersi di comprarlo [Haaland] e la pianificazione che vorresti dopo che sei stato a Dortmund dice che… quattro di quei club sono in Inghilterra".

Raiola si è soffermato sul giovane centravanti del Borussia e lo ha paragonato a Hamilton: “Non credo ci sia un direttore sportivo o un allenatore al mondo che direbbe ‘non sono interessato'. È come dire: ‘C'è una squadra di Formula 1 che non sarebbe interessata ad avere Lewis Hamilton?'".

Non ci sono molte certezze nel futuro di Haaland, che è al centro di diversi rumors per la prossima estate. I migliori club del calcio europeo stanno affrontando miliardi di perdite a causa della crisi Covid, ma Mino Raiola è convinto che gli stipendi dei migliori giocatori e le cifre dei trasferimenti, con le conseguenti commissioni degli agenti; ne risentiranno. Il futuro è nei piedi di Haaland e Raiola si sfrega le mani.