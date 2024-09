video suggerito

Rafa Mir sanzionato dal Valencia dopo le accuse di violenza sessuale: si allenerà da solo Il Valencia ha sanzionato Rafa Mir dopo la denuncia di due donne che lo accusano di violenza sessuale. Non potrà giocare e si allenerà da solo per le prossime settimane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il Valencia ha sanzionato Rafa Mir dopo le accuse di violenza sessuale mosse da due donne: il giocatore ha dichiarato la sua innocenza ma ha subito un duro colpo da parte della sua squadra che ha preso la prima iniziativa in attesa del verdetto del tribunale al quale spetta l'ultima parola.

L'attaccante spagnolo è stato messo fuori squadra dal suo allenatore per le prossime due partite e dovrà pagare una multa salatissima per aver violato il regolamento interno del club. Secondo quanto riportato da La Sexta il Valencia potrebbe tenerlo lontano dalla prima squadra ancora a lungo, in attesa del verdetto del tribunare.

Il Valencia sanziona Rafa Mir

È il primo provvedimento arrivato da parte della squadra spagnola che ha deciso di aprire un fascicolo sull'attaccante "in quanto si rende conto che il suo comportamento durante il periodo di riposo influisce indiscutibilmente sul rendimento professionale che ci si aspetta da lui come giocatore". Dunque non si sfora con le questioni extrcampo, che sono oggetto di un'indagine aperta dopo la denuncia di due donne.

Oggi Rafa Mir ha incontrato i dirigenti del club per fare un punto della situazione e gli sono stati annunciati i cambiamenti. Il Valencia non giudica i presunti fatti ma ha deciso di far allenare il giocatore separatamente dal gruppo a partire da questo pomeriggio. In più lo spagnolo sarà tenuto fuori dai convocati per qualche partita, realisticamente finché il tribunale non si sarà pronunciato sul caso.

Non si parla ancora di licenziamento, ma soltanto di provvedimenti arrivati per un motivo deciso: Rafa Mir ha violato il regolamento interno del Valencia, conducendo un comportamento inappropriato durante il periodo di riposo che ha influito inevitabilmente anche sul rendimento in campo.