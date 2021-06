C'è un'offerta e c'è una scadenza, ma il countdown è iniziato. Il dirigente del Leeds United, Sandro Mencucci, ha confermato che Andrea Radrizzani, attuale patron del club di Elland Road, vuole acquistare la Salernitana e la sua offerta sarà valida fino al 3 luglio 2021. Nelle ultime settimane il nome dell'imprenditore era stato più volte accostato a quello del club campano e qualche giorno fa sarebbe stato addirittura avvistato per le strade del capoluogo campano ma a chi gli chiedeva del club ha risposto solo "vedremo cosa succede".

L'attuale presidente della Salernitana è Claudio Lotito, che ha tempo fino a stasera per dimostrare alla Federcalcio che non è più lui al timone della squadra granata perché è già proprietario della Lazio e non può avere in mano due club di Serie A. Due soluzioni: o vende prima della fine della giornata o mette verrà creato un "trust", ovvero un soggetto terzo indipendente che avrà il compito di rappresentare la società in Lega e organizzare la vendita vera e propria nell’arco di sei mesi. Nelle scorse ore si è parlato molto anche della proposta di un membro della famiglia reale di Abu Dhabi, affiancato da Blue Skye, ma non ci sono stati aggiornamenti in merito.

"La nostra offerta è valida per 10 giorni": la proposta di Radrizzani

Mencucci, stretto collaboratore di Radrizzani ed ex amministratore delegato della Fiorentina, ha rotto il silenzio poche ore fa e ha chiarito che un'offerta è stata fatta il 23 giugno e scadrà il 3 luglio: "Non vogliamo polemizzare con Lotito, ma comunicare ai tifosi la serietà della trattativa. La nostra proposta è seria. Non vogliamo fare solo un anno e poi retrocedere, ma vogliamo dare stabilità alla Salernitana nella massima serie. Sappiamo che è necessario un importante esborso economico".

Lo stretto collaboratore del fondatore di Eleven Sports ha affermato che l'offerta non è stata respinta: "No, non ci ha ancora risposto e non vediamo l'ora. Ci fidiamo di Lotito, sappiamo che i conti sono in ordine e non abbiamo nemmeno fatto un controllo. Sappiamo anche che il trust non è stato ancora firmato".

Infine Mencucci ha affermato che Radrizzani continuerà a trattare se Lotito non accetterà l'offerta entro la mezzanotte ma comunque non andrà oltre il termine stabilito: "Certo, ma in brevissimo tempo. La nostra offerta è valida per 10 giorni, entro questo termine e non tra sei mesi, qualunque responsabile del trust dovrà darci una risposta".