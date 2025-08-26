Calcio
Rabiot al Milan arriva in un solo caso: qual è l’unica possibilità per esaudire la richiesta di Allegri

Rabiot sta vivendo un momento molto particolare al Marsiglia dopo la rissa con Rowe ed è finito sul mercato: il centrocampista è tornato sul taccuino del Milan e Allegri lo vorrebbe per rinforzare la sua mediana ma arriverebbe in rossonero solo in un caso.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Adrien Rabiot sta vivendo un momento molto particolare all'Olympique Marsiglia dopo la rissa con Rowe e il suo nome è finito sul mercato. Il centrocampista francese è tornato sul taccuino del Milan e Massimiliano Allegri lo vorrebbe per rinforzare la sua mediana ma arriverebbe in rossonero solo in un caso, ovvero se Yunus Musah dovesse essere ceduto all'Atalanta.

L'ex calciatore della Juventus era entrato nell'orbita del Diavolo già la scorsa estate, quando era svincolato, ma non ci furono dei veri e propri contatti e poi Rabiot finì all'OM a mercato già chiuso.

Immagine

Rabiot al Milan arriva in un solo caso: il contatto e la trattativa

Il Milan, rispetto ad un anno fa, il tentativo per Adrien Rabiot lo farà: il Marsiglia valuta 15 milioni di euro il calciatore, che rimarrà fuori rosa fino a quando a non presenterà delle scuse formali a club e compagni. Nel frattempo Roberto De Zerbi sta facendo da intermediario per ricucire i rapporti OMRabiot, ma l'ex Juventus è un'opzione concreta concreta per il centrocampo del Milan nel momento in cui il Diavolo riuscisse a piazzare Yunus Musah nelle prossime ore.

Leggi anche
Allegri spiega perché è rimasto stupito da Jashari durante Leeds-Milan: "Mi sono meravigliato"

Il calciatore americano piace all'Atalanta, che sarebbe a mettere a disposizione del direttore sportivo Tony D'Amico circa 25 milioni (22 milioni di euro più 2/3 di bonus) per portarlo a Zingonia ma il Milan non si sposta da quota 30 milioni e la situazione è bloccata. Nelle prossime ore, però, le cose potrebbero cambiare: la sessione di mercato sta per volgere al termine e il tempo stringe per tutti, molte situazioni che ora sono ad un "punto morto" potrebbero trovare una soluzione e accontentare tutti gli agenti in gioco.

Immagine

Il Milan vuole comunque rinforzare il centrocampo di Allegri e il nome di Rabiot è nella lista: la società si muove ma l'unica possibilità per esaudire la richiesta dell'allenatore livornese è la cessione di Musah a titolo definitivo.

Immagine
