Rabbia e delusione, Nicolato e Lucca duri con l’Italia Under 21: “Gol stupido” L’1-1 di Monza tra Italia e Svezia Under 21 è una mezza sconfitta azzurra: i ragazzi di Nicolato hanno giocato meglio ma sciupato troppo e nel finale sono stati puniti. “C’è rabbia” sottolinea il ct, mentre l’autore della rete, Lucca sorride amaro: “Mi sono sbloccato, sì. Ma che gol stupido abbiamo preso nel finale…”

A cura di Alessio Pediglieri

Un gol al 92′, dopo averne sprecati almeno altri tre. L'Italia Under 21 torna da Monza con la rabbia e la delusione di chi sa di aver sprecato un'occasione importantissima, in modo sciocco. Una gara a larghi tratti dominata sulla Svezia pari età ma solamente pareggiata per una pochezza finale che è costata tre punti e la vetta del Gruppo per le qualificazioni a Euro 2023. Nulla di compromesso, ma ancora una volta, un'Italia che a fine gara entra in confusione e sciupa tutto.

Il ct azzurro, Paolo Nicolato non ci sta: la partita era in mano agli azzurrini che erano andati in vantaggio con Lucca nel primo tempo. Poi, tante occasioni sciupate nella ripresa fino al 90′ e nei minuti di recupero la classica beffa con l'1-1 svedese: "C'è tanta rabbia, per quanto fatto non meritavamo di subire il gol nel finale di partita", commenta amaro a fine match.

Tutto giusto, perché l'Italia ha anche dominato nel possesso, nelle occasioni e nel gioco ma senza trovare il colpo del ko fallito con Rovella e con Colombo a pochi istanti prima del 90′ ridando coraggio e fiducia nella nazionale svedese: "Troppe occasioni sprecate, costruiamo ma non finalizziamo: potevamo goderci il punteggio pieno e il primo posto in classifica".

Un ‘male' sotto porta lenito in parte dal solito Lorenzo Lucca, l'attaccante del momento che si è sbloccato anche inazzurro. Suo l'unico acuto della serata nel primo tempo con una zampata in area di rigore che ha superato il portiere svedese. La prima rete in Nazionale, ma una gioia comunque soffocata dalla delusione: "Sto cercando di integrarmi al meglio in questo gruppo. Anche oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, competitiva. Dobbiamo continuare su questa linea".