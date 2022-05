Quanto guadagna chi vince la Conference League tra Roma e Feyenoord: montepremi e trofeo Nel suo percorso europeo in Conference League, la Roma ha accumulato un bottino in denaro niente male. L’unica italiana che è avanzata fino in fondo in Europa, ora punta ad aumentare le proprie entrate con la vittoria in finale. Vediamo quanto guadagnano i giallorossi in caso di vittoria.

A cura di Enrico Scoccimarro

Con l'approdo in finale di Conference League contro il Feyenoord, la Roma si è guadagnata, oltre al prestigio europeo, una ghiotta opportunità in termini economici. La neonata terza competizione europea mette infatti a disposizione ricchi premi in base ai piazzamenti finali. In particolare, per ogni step raggiunto, ci sono diverse cifre in denaro programmate dalla Uefa, che si accumulano fino a definire un montepremi complessivo piuttosto elevato per la squadra che riesce ad arrivare fino in fondo e ad alzare il nuovo trofeo, che pesa 11 kg e assomiglia come forma a quello dell'Europa League, ma con un design più "lineare". Come spiegato sul sito della Uefa, il trofeo "è composto da 32 spine esagonali – una per ogni squadra nella fase a gironi della competizione – che si torcono e si incurvano dalla base del trofeo. La forma curva delle spine trae ispirazione dal volo di un pallone verso la porta".

Solo nella fase a gironi della competizione, infatti, la Roma ha già incassato quasi ben 13 milioni di euro. Questa cifra è l'ammontare complessivo dei 2,94 milioni come bonus per la partecipazione alla fase a gironi, più gli 1,42 milioni stabiliti sulla base della classifica decennale Uefa e ulteriori 4,36 milioni derivanti dal market pool. Questo senza contare i risultati sportivi ottenuti sempre nella fase a gironi: 2,42 milioni, a cui si aggiungono due bonus di 650mila euro per il primo posto nella fase a gironi e 600mila per il passaggio diretto agli ottavi di finale. Un primo bottino già ricco, che dà subito l'idea della portata assolutamente non banale della competizione. Ma l'ammontare è dipeso chiaramente soprattutto dai meriti sportivi conseguiti dai giallorossi. Per capirlo meglio, basta paragonare questa cifra a quella guadagnata dalla squadra qualificata dalla fase a gironi con il minor numero di punti: la danese Randers che, con sette punti, ha ottenuto poco più di 1 milione di euro.

Il montepremi, come detto, si accumula round dopo round. Supponendo che € 1.164.000 (cifra esatta ottenuta dal Randers) sia il minimo che può essere guadagnato durante la fase a gironi da una squadra che va agli ottavi, il minimo che il campione della Conference League può vincere andando fino in fondo è esattamente di 13.329.000 euro. Infatti, il club capitolino ha potuto ricevere ulteriori milioni nelle fasi finali: uno per la conquista dei quarti, due per aver eliminato il Bodo Glimt ed essere passati in semifinale e altri tre per aver fatto fuori anche il Leicester e essere giunti fin qui, alla finalissima. Facendo i calcoli, scopriamo quindi che la Roma si è già assicurata un complessivo di 18,39 milioni di euro, una somma che potrebbe aumentare con la vittoria in finale: per questa sono previsti altri due milioni. Ecco di seguito il montepremi della Uefa Conference League, distribuito per le varie fasi.