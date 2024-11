video suggerito

Quanto costa assumere Cristiano Ronaldo per un solo giorno di lavoro extra calcio: è una fortuna Cristiano Ronaldo ha un ingaggio mostruoso all’Al Nassr, ma i suoi accordi commerciali sono ancora più pazzeschi: per sole 4 ore e mezza di lavoro si è messo in tasca un milione e 100mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo ha il contratto con l'Al Nassr in scadenza l'anno prossimo, ma le parti stanno trattando il rinnovo: il 39enne bomber portoghese è intenzionato ad andare avanti per inseguire il traguardo dei 1000 gol in carriera che lo consegnerebbe definitivamente alla leggenda del calcio, dopo aver superato i 900 all'inizio di settembre. Da allora il cinque volte Pallone d'Oro ha continuato a segnare sia col club saudita che con la nazionale, guadagnandosi ogni centesimo del ricchissimo stipendio che percepisce dall'Al Nassr (si parla di 200 milioni netti a stagione per un totale di 500 in due anni e mezzo). Non che Ronaldo abbia bisogno di soldi, visto quanto guadagna dalle sue attività di sponsorizzazione extra calcio: assumere Cristiano per un solo giorno di lavoro, anzi per 4 ore e mezza ad essere precisi, costa una fortuna. Addirittura un milione e 100mila euro.

Il mostruoso accordo commerciale di Ronaldo: 1,1 milioni per 4 ore e mezza di lavoro

Secondo Football Leaks, un libro del 2018 scritto dai giornalisti di Der Spiegel Rafael Buschmann e Michael Wulzinger, i rappresentanti di Ronaldo hanno chiesto esattamente quella cifra a Mobily, un'azienda di telecomunicazioni saudita, per stringere un accordo commerciale con la società irlandese che detiene i diritti di immagine del portoghese, Multisports & Image Management.

Cristiano Ronaldo esulta dopo aver segnato in Champions asiatica qualche giorno fa

L'accordo – che risale a qualche anno prima dell'approdo del calciatore all'Al Nassr – includeva un servizio fotografico, cinque magliette del Portogallo autografate e due pubblicità sui suoi canali social. Tutt'altro che un dettaglio quest'ultimo, visto che Ronaldo ha quasi 650 milioni di followers su Instagram (record mondiale) e 114 milioni su Twitter/X. Qui sotto un esempio di un recente post pubblicitario che ha avuto ben 10 milioni di like.

Mobily aveva il permesso di utilizzare tutte le immagini scattate durante la sessione fotografica, ma limitatamente alla pubblicità rivolta al Medio Oriente e al Nord Africa. Visto che Ronaldo è stato impegnato in quella circostanza per 4 ore e mezza, si può calcolare che ha guadagnato poco meno di 250mila euro all'ora, 4000 euro al minuto, 68 euro al secondo. Una cifra che oggi sarebbe sicuramente maggiore, visto che da allora sono passati anni ed il valore commerciale del campione di Madeira non è certo diminuito. Insomma lo aspetta una serena pensione…