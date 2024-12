Quanti calciatori del Milan hanno salutato Fonseca: l’immagine disarmante di uno spogliatoio nel caos

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Milan ha voltato pagina e ha deciso di esonerare Paulo Fonseca per affidare la panchina a Sergio Conceiçao. Il club rossonero cambia guida tecnica dopo soli sei mesi dall'addio di Stefano Pioli e l'avvicendamento tra i due allenatori portoghesi a Milanello è sintomo che qualcosa nel nuovo progetto del Diavolo non sta funzionando.

A dare ancora più il polso della situazione dell'ambiente rossonero è il modo in cui i calciatori hanno reagito all'esonero del loro allenatore: nessun giocatore dell'AC Milan ha dedicato un pensiero sui social a Fonseca dopo l'esonero deciso da parte della società.

Nessun calciatore del Milan ha salutato Paulo Fonseca sui social

Che le cose nello spogliatoio del Milan non fossero così limpide lo avevano capito praticamente tutti ma il fatto che nessun calciatore abbia dedicato un pensiero a Paulo Fonseca sui social dopo l'esonero mette ancora più in risalto le difficoltà di relazioni, ancor prima che tecniche, a Milanello in questi mesi.

Potrà sembrare una banalità o una semplice speculazione giornalistica ma in un mondo in cui i social servono per comunicare tutto e in qualsiasi momento, dove i giocatori e gli atleti speso usano queste piattaforme per veicolare messaggi, fa specie che nemmeno un atleta rossonero abbia voluto salutare l'allenatore portoghese.

Il cooling break di Rafael Leao e Theo Hernandez a Roma alla seconda giornata, le esclusioni dei due (tra i calciatori più rappresentativi del club) dalla formazione titolare, i rigoristi di Firenze e lo sfogo di Fonseca dopo la partita di Champions League contro la Stella Rossa non erano un campanello d'allarme ma lo specchio di quello che accadeva all'interno dello spogliatoio e del gruppo rossonero.

Il precedente alla Roma e le difficoltà di Fonseca con lo spogliatoio

Paulo Fonseca non è la prima volta che ha difficoltà nel gestire gruppi con forti personalità e l'esperienza alla Roma era già un esempio lampante: quanto accaduto con Florenzi e Dzeko e l'ammutinamento a gennaio 2021 potevano essere dei segnali sulla gestione del gruppo da parte del tecnico. Questo discorso, però, andava fatto al momento della scelta e non successivamente.

Inoltre, bisogna sottolineare come il caos presente nello spogliatoio del Milan fosse figlio anche del poco supporto che l'allenatore portoghese aveva a livello societario e il modo in cui è stato messo alla porta ne è solo la riprova.