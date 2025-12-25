Quando la Serie A giocò il giorno di Natale: cosa accadde il 25 dicembre del 1960

L’ultima volta che la Serie A è scesa in campo il giorno di Natale è stato il 25 dicembre 1960. Un turno di campionato con appena diciotto gol.

Il calcio oggi non si ferma mai. E mai frase è più vera. Sono rarissime le settimane senza partite. Quest'anno la Premier League, clamorosamente si ferma il 26 dicembre, si giocherà solo una partita. La Serie A non fa la pausa natalizia e disputerà tre turni in una decina di giorni. Ma il Natale è sacro. Non è stato così, però, nel 1960 quando si disputò il 25 dicembre un intero turno di campionato.

La Juve campione d'Italia batté la Sampdoria

Pensando a cosa potrebbe accadere oggi con un turno di campionato viene da mettersi le mani nei capelli, tra anticipi e posticipi, il fantacalcio e i social. Cioè il mondo moderno. Nel 1960 tutti in campo per la 12ª giornata. La Juventus campione d'Italia batté in casa 3-2 la Sampdoria con i gol di due miti del calcio: Omar Sivori e il ‘Gigante buono' John Charles.

Bari-Milan finì al tribunale

Mentre il Milan pareggiò 0-0 a Bari, giocavano con i rossoneri Trapattoni, Liedholm e Altafini. Quella partita ebbe uno strascico lunghissimo. Perché un calciatore dei biancorossi Raul Conti subì una dura entrata da parte di Sandro Salvadore, glorioso difensore, entrata che gli provocò un infortunio al menisco. Un avvocato barese l'anno dopo decise di denunciare Salvadore che viene condannato dal giudice e dovette pagare 50 milioni di lire a Conti, che chiuse la carriera poco tempo dopo.

I risultati della giornata di Serie A giocata a Natale nel 1960

Bari-Milan 0-0

Bologna-Torino 3-1

Fiorentina-L.R. Vicenza 0-1

Inter-Spal 4-1

Juventus-Sampdoria 3-2

Lazio-Catania 2-2

Lecco-Roma 0-0

Napoli-Atalanta 0-0

Padova-Udinese 1-0

La Juventus finì per vincere anche quel campionato, il dodicesimo della sua storia, precedendo sul filo il Milan, dietro di 4 lunghezze (ma c'erano i due punti a vittorie), Inter terza davanti a Roma e Sampdoria. Finirono in Serie B Bari, Napoli e Lazio.