Quando inizia e quando finisce il calciomercato 2022: le date della sessione estiva L’inizio del calciomercato estivo 2022 è imminente e diversi annunci sono già pronti per essere pubblicati. Questa sessione estiva sarà particolare in quanto si chiuderà con quattro giornate di campionato già disputate. Le date di inizio e fine della finestra.

A cura di Enrico Scoccimarro

La sessione di calciomercato estiva inizierà venerdì 1 luglio 2022 per concludersi giovedì 1 settembre 2022. Con i colpi già messi a segno da diverse squadre di Serie A, può sembrare che il calciomercato estivo sia già aperto: le società hanno avviato e concluso trattative, ma in Italia i nuovi contratti dei calciatori arrivati possono essere depositati solo a partire dalla data di inizio della sessione: venerdì 1 luglio. Le porte del calciomercato si chiuderanno al Grand Hotel di Rimini giovedì 1 settembre. Le prime quattro giornate della Serie A 2022/2023 inizierà già il 13 agosto, per via della pausa per consentire la partecipazione ai mondiali del Qatar, quindi con il calciomercato in corso (elemento da tenere in considerazione anche in vista dell'asta del fantacalcio).

Quando inizia il calciomercato estivo di Serie A: la data di apertura

La data ufficiale di apertura del calciomercato estivo 2022 in Serie A è venerdì 1 luglio. Nonostante l'inizio anticipato, si è deciso infatti di non modificare questa data rispetto agli altri anni. Da questo venerdì dunque le società potranno depositare i contratti presso la Lega Calcio per l'annata 2022/2023.

Quando finisce la stagione estiva del calciomercato 2022

La sessione estiva del calciomercato durerà esattamente due mesi: la data ufficiale di chiusura è infatti fissata a giovedì 1 settembre. Simbolicamente e tradizionalmente, per gli ultimi acquisti in vista dell'annata 2022/2023 di Serie A, B e C, si chiudono le porte all'interno dell'Hotel che ospita il calciomercato solitamente alle ore 20:00 (orario per quest'anno non ancora confermato ma molto probabile).

Leggi anche Quando esce la lista del Fantacalcio 2022-2023 con ruoli e quotazioni aggiornate

Cosa cambia per il calciomercato con l’inizio anticipato della Serie A 2022/23

Anomalia e vera e propria eccezione è il fatto che le prime giornate di Serie A vedranno il calciomercato in entrata e in uscita ancora protagonista: ad agosto, infatti, si giocheranno ben quattro turni. Inevitabilmente, le scelte potrebbero essere influenzate in base agli andamenti delle squadre e alle prestazioni dei calciatori coinvolti nelle trattative.