Qualificazioni Europei 2024, dove vedere le partite di oggi in TV: in campo Irlanda-Olanda Il programma completo delle partite delle qualificazioni a Euro 2024 che si giocheranno questa stasera: tra le big scenderanno in campo Olanda, Danimarca e Polonia.

A cura di Ada Cotugno

Il programma delle partite di qualificazione ai prossimi Europei continua anche in questa domenica: tra le big scenderà in campo l'Olanda, chiamata a riprendersi dopo le due partite giocate lo scorso marzo che hanno portato una vittoria e una sconfitta in un gruppo che potrebbe complicarsi. Sarà impegnata anche la Polonia, una vera e propria colonia di giocatori provenienti dalla Serie A, che affronterà fuori casa l'Albania. Nelle altre gare della serata invece spicca la Finlandia, capolista a sorpresa del Gruppo H e reduce da tre vittorie consecutive che incontrerà la Danimarca.

Qualificazioni Euro 2024, le partite: orari e canale

Group B: Grecia-Gibilterra, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Gruppo B: Irlanda-Olanda, ore 20:45 – diretta sul 20 in chiaro e SkySport

Group E: Isole Faroe-Moldova, ore 18:00 – diretta gol Sky Sport

Gruppo E: Albania-Polonia, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport



Group G: Montenegro-Bulgaria, ore 18:00 – diretta gol Sky Sport

Gruppo G: Lithuania-Serbia, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Group H: Kazakistan-Irlanda del Nord, ore 15:00 – diretta gol Sky Sport

Gruppo H: Finlandia-Danimarca, ore 18:00 – diretta gol Sky Sport

Gruppo H: San Marino-Slovenia, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Dove vedere le partite in diretta TV e streaming

Sky detiene i diritti televisivi delle partite di Qualificazioni agli Europei del 2024, e manderà in onda tutti gli incontri che sono in programma per questa sera. Irlanda-Olanda, una delle gare più interessanti della serata andrà in onda su Sky ma sarà trasmessa anche in chiaro su 20 Mediaset. La diretta comincerà a partire dalle ore 20:45. Streaming disponibile su mediasetplay.it, ma anche Sky Go e NOW in contemporanea. Inoltre Sky trasmetterà sul canale 203 la diretta gol nel quale verranno trasmesse le immagini di tutte le squadre che scenderanno in campo questa sera.