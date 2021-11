Punta 30 euro, ne vince 111mila: decisiva la rissa finale, mancavano giusto quei due giocatori Uno scommettitore inglese ha fatto saltare il banco domenica scorsa con la classica giocata della vita, azzeccando una quaterna a quota astronomica: ben 3774 volte la posta. Il giovane ha avuto una visione onirica che è diventata realtà quando mancavano pochi minuti alla fine di Aston Villa-West Ham: in campo se le davano di santa ragione, a lui non sembrava vero…

Chi è appassionato di scommesse sportive – ovvero gioca la classica bolletta in cui cerca di mettere in fila pronostici azzeccati – sa bene che la competenza serve, ma ancora più necessaria è la fortuna. La buona sorte poi è indispensabile quando si va alla ricerca del colpo della vita, inseguendo vincite mirabolanti che sono scritte solo nelle stelle. Certamente Jordan Sayward-jones puntava molto in alto quando osservando lo scarno palinsesto di Premier League di domenica scorsa – due sole partite in programma e neanche di cartello – ha deciso di scommettere non già sui risultati o sui gol, ma sui giocatori ammoniti. Ed altrettanto certamente il giovane ha avuto una dose di fortuna mostruosa nell'azzeccare la combinazione giusta.

Eh sì, perché il buon Jordan non ha scommesso sul numero degli ammoniti, ma sui nomi precisi: due indicati per Norwich-Leeds e altri due per Aston Villa-West Ham. Lo scommettitore britannico ha giocato sia i due ambi che la quaterna, con una quota totale in quest'ultimo caso di 3774 volte la posta: insomma per prenderci serviva davvero la palla di vetro. L'umore del giovane si è già messo bene quando ha chiuso il primo ambo con la partita delle 15, Norwich-Leeds, nella quale sono stati ammoniti entrambi i giocatori da lui indicati, McLean ed Harrison (quota 110, ha scommesso 25 sterline, ovvero quasi 30 euro, ne ha vinti 3200). A quel punto una speranziella sul colpaccio ce l'ha messa, ma le cose nel successivo match tra Aston Villa e West Ham sembravano non mettersi bene per lui, visto che a pochi minuti dalla fine nessuno dei calciatori da lui indicati era finito sul taccuino dell'arbitro.

Poi ecco il miracolo, al 79′ della partita del Villa Park: due ammoniti nella stessa azione, esattamente quei due che servivano a chiudere il secondo ambo, ma soprattutto la spettacolare quaterna. È successo che Pablo Fornals è entrato in ritardo su Nakamba, provocando la reazione di John McGinn, compagno di squadra quest'ultimo, che ha scatenato una piccola rissa. Come risultato finale della vicenda, l'arbitro ha estratto due cartellini gialli, giusto per Fornals e McGinn, ovvero i giocatori pronosticati da Jordan. Che a quel punto ha vinto altri 1000 euro col secondo ambo di ammoniti, ma soprattutto ha fatto poker chiudendo la mostruosa combo complessiva che gli è valsa un'ulteriore vincita di 111mila euro, a fronte di 30 giocati. In totale il fortunatissimo scommettitore si è portato a casa 115372 euro (97975 in sterline) spendendone poco meno di 90.

Il giovane, tifoso del West Ham, probabilmente avrà esultato in maniera belluina molto più per la vincita pesantissima che per il successo per 4-1 degli uomini di Moyes. Gli screenshot del suo estratto conto, postati sia da Jordan che da suo padre, sono ben presto diventati virali, dopo che qualcuno aveva messo in dubbio la vediricità del racconto. Ed invece è tutto vero: il classico colpo gobbo.