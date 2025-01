Pulisic salta Juventus-Milan, l’annuncio di Conceiçao in conferenza: “Non mi va di bluffare”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il Milan dovrà fare a meno di Christian Pulisic per la delicata trasferta contro la Juventus. È la bruttissima notizia data da Sergio Conceiçao nella conferenza stampa della vigilia del big match del prossimo turno di campionato: una grande fetta della lotta per la qualificazione in Champions League passa per la sfida dell'Allianz e i rossoneri dovranno fare a meno di uno dei migliori giocatori, ancora infortunato dopo essere uscito dal campo durante la partita con il Como.

Apparentemente per lo statunitense la situazione non era allarmante, ma l'allenatore ha voluto mettere tutte le carte sul tavolo e non nascondere la sua vera condizione. L'esclusione arriva puramente con lo scopo precauzionale e non dovrebbe trattarsi di un problema molto grave, ma contro i bianconeri il portoghese ha preferito non rischiare un giocatore fondamentale del suo scacchiere.

Conceiçao annuncia l'assenza di Pulisic in Juve-Milan

La tegola è di proporzioni importanti, anche se dopo la partita contro il Como più di qualcuno aveva immaginato l'assenza di Pulisic nella partita contro la Juventus. Purtroppo Conceiçao ha confermato le brutte sensazioni: lo statunitense ha svolto la rifinitura a Milanello ma non è pronto per scendere in campo, neanche per dare una mano alla squadra negli ultimi minuti di partita. Per questo la scelta più saggia è stata quella di concedergli una giornata di riposo in più così da non rischiare nulla.

In conferenza stampa l'allenatore è stato molto onesto sulla sua esclusione: "Pulisic è fuori, non mi va di bluffare. Ha ancora un po' di fastidio, ma non mi va di rischiare. Non è niente di grave, ma se gioca una ventina di minuti rischia di aggravare la sua situazione è non voglio". Dunque il Milan dovrà trovare una soluzione di emergenza per sopperire all'assenza in attacco in una partita fondamentale per il cammino dei rossoneri.