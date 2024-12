video suggerito

Pugno duro contro i tifosi del Napoli: trasferte vietate fino a fine anno dopo gli ultimi disordini I tifosi del Napoli potrebbero presto subire il divieto di seguire la propria squadra per le prossime tre giornate di campionato, praticamente fino a fine anno 2024. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del Viminale ha deciso di intervenire anche nei confronti di altri tre club.

A cura di Fabrizio Rinelli

Quattro squadra di Serie A potrebbero giocare la prossima partita di campionato in trasferta senza il supporto dei propri tifosi. L'annuncio è arrivata nella mattina odierna. Secondo quanto riferisce Adnkronos infatti alla luce del numero di incidenti e scontri tra tifoserie e, sempre più spesso, tra gruppi di opposta fede calcistica che si coalizzano contro le forze dell'ordine vittime poi di aggressioni, il Casms, (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) del Viminale ha deciso di prendere questa misura nei confronti dei tifosi di quattro club.

Si tratta di una proposta alle autorità di pubblica sicurezza sul territorio l'adozione di misure volte a vietare le trasferte alle tifoserie Atalanta, Como, Roma e Napoli. In particolare, riferisce l'agenzia le prefetture interessate saranno invitate a vietare una trasferta, la prossima, alle tifoserie di Atalanta, Como e Roma e, "alla luce delle della maggiore gravità delle condotte reiterate nel corso della stagione", le prossime tre trasferte alla tifoseria del Napoli. Quindi i partenopei rischiano di giocare le prossime tre partite fuori senza il supporto del proprio pubblico.

Una misura improvvisa che evidentemente è necessaria in questo momento in termini di sicurezza. In realtà già in questo turno di campionato è stato annunciato il divieto di trasferta, deciso dalle Autorità di pubblica sicurezza, per la trasferta dei tifosi della Lazio a Napoli in vista della partita di campionato che si giocherà allo stadio Maradona domani, domenica 8 gennaio, alle ore 20:45. Si tratta del replay della sfida di Coppa Italia andata in scena lo scorso giovedì tra biancocelesti e partenopei che ha visto la squadra di Baroni vincere e superare il turno con il successo per 3-1.

Le trasferte vietate ad Atalanta, Como, Roma e Napoli

A questo punto, vista la proposta, bisognerà attendere ora la conferma delle autorità di pubblica sicurezze sul territorio per i divieti alle suddette squadre. Di fatto l'Atalanta potrebbe giocare senza i propri tifosi la prossima partita in trasferta in casa del Cagliari. Per il Como invece trasferta vietata ai propri tifosi per la sfida programmata il prossimo 23 dicembre contro l‘Inter al Meazza. Per i giallorossi invece divieto di raggiungere lo stadio di Como per la partita del 15 dicembre. Il Napoli invece potrebbe restare senza il proprio pubblico fuori casa nelle sfide contro Udinese, Genoa e Fiorentina.