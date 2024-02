PSG-Real Sociedad dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita PSG-Real Sociedad è uno dei match validi per gli ottavi di finale di Champions League: la gara d’andata si gioca mercoledì 14 febbraio 2023 alle ore 21 a Parigi con diretta TV e streaming su Sky e Mediaset Infinity+. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il PSG riprende il suo viaggio in Champions League e vuole provare a vincere quel trofeo che non ha mai alzato nella sua storia. La squadra di Luis Enrique ospita la Real Sociedad al Parco dei Principi di Parigi per la gara d'andata degli ottavi di finale: si giocherà mercoledì 14 febbraio 2023 alle ore 21 con diretta TV e streaming su Sky.

I parigini, che sono arrivati in finale solo nel 2020 perdendo contro il Bayern Monaco, si sono qualificati per la fase ad eliminazione diretta a scapito del Milan nel ‘girone di ferro' con Borussia Dortmund e Newcastle: fino ai minuti finali della sfida contro i tedeschi c'è stata grande apprensione ma poi il pass per gli ottavi è arrivato. La Real Sociedad è stata capace di conquistare il primo posto nel girone dell'Inter e vuole continuare a stupire: la formazione basca sta disputando una buona annata in Liga e potrebbe qualificarsi anche per la finalissima della Copa del Rey.

I baschi hanno perso per 1-0 contro l'Osasuna nell'ultima uscita in Liga mentre il PSG ha ottenuto una convincente vittoria per 3-1 contro il Lille in Ligue 1.

La gara di ritorno si giocherà a San Sebastian il 5 marzo 2024 alla Reale Arena.

Partita: PSG-Real Sociedad

Quando si gioca: mercoledì 14 febbraio 2023

Orario: 21.00

Dove si gioca: Parco dei Principi, Parigi

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Sky-Go, Now, Infinity+

Competizione: Champions League, andata ottavi di finale

Dove vedere PSG-Real Sociedad in TV su Sky o Mediaset

PSG-Real Sociedad sarà trasmessa in diretta TV su Sky per gli abbonati, con i canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251); e su Mediaset Infinity+. Il telecronista di Sky sarà Paolo Ciarravano e la coppia Riccardo Trevisani-Massimo Paganin su Infinity+.

PSG-Real Sociedad, dove vederla in streaming

PSG-Real Sociedad sarà visibile anche in diretta streaming ma solo su Sky-Go, sempre per gli abbonati, attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito. Si potrà seguire anche su NOW e anche su Infinity+.

Le probabili formazioni di PSG-Real Sociedad

Luis Enrique si affida alla coppia d'attacco Kolo Muani e Mbappé con Dembélé e Asensio a supporto.

Alguacil non cambia il suo 4-4-2 con Méndez e Kubo esterni e il tandem offensivo Sadiq-André Silva.

PSG (4-2-2-2): Donnarumma; Mukiele, Danilo Pereira, Beraldo, Lucas Hernández; Ugarte, Fabián Ruiz; Dembélé, Asensio; Kolo Muani, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán; Méndez, Zubimendi, Merino, Barrenetxea; Kubo, Sadiq, A. Silva. Allenatore: Alguacil.