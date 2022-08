PSG disperato con Icardi, continua a rifiutare la cessione: vuole prima i suoi soldi Mauro Icardi e il Galatasaray sono molto vicini ma il problema per il suo trasferimento in Turchia resta l’ingaggio. L’argentino non vorrebbe rinunciare a quanto percepisce attualmente al PSG.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il futuro di Mauro Icardi al PSG potrebbe decidersi a breve. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, l'attaccante argentino è ancora rimasto senza una squadra dato che il club parigino e il tecnico Galtier, hanno fatto sapere chiaramente al giocatore che non rientra nei piani della società e dello stesso allenatore. Motivo per cui l'ex attaccante e capitano dell'Inter è ancora ai margini della rosa al pari di altri giocatori da piazzare come Ander Herrera, Idrissa Gana Gueye, Draxler, ma anche Paredes e Keylor Navas. Maurito non ha ricevuto però offerte ufficiali se non timidi approcci anche da parte del Monza di Galliani. Wanda Nara, secondo quanto riferisce L'Equipe, starebbe parlando col Galatasaray per capire le intenzioni del club turco molto interessato al suo acquisto dopo essersi assicurato già Dries Mertens.

L'affare però dipenderà molto anche dalle condizioni che il PSG stabilirà con i turchi soprattutto sulla questione ingaggio. Da ricordare come il contratto di Icardi scada nel 2024 vantando un ammortamento a bilancio di 25 milioni di euro. Il PSG però potrebbe non ottenere una cifra tale da monetizzare la sua cessione ed evitare una minusvalenza dopo aver speso 50 milioni di euro (+ 8 di bonus) per riscattarlo dall'Inter nel 2020. L'affare infatti si potrebbe chiudere con un prestito più obbligo o diritto di riscatto a seconda delle condizioni e i discorsi sono anche ben avviati dato che il giocatore avrebbe anche dato il suo via libera al trasferimento al Galatasaray. Ma Icardi starebbe facendo opposizione sull'ingaggio. I turchi non coprono infatti tutto l’ingaggio dell’attaccante argentino e non c’è ancora accordo con il PSG per la differenza che deve essere colmata.

Mauro Icardi è stato pagato 50 milioni di euro (+ 8 di bonus) dal PSG dopo averlo riscattato dall’Inter nel 2020.

RMC Sport parla infatti di un dettaglio non di poco conto che potrebbe far saltare tutti i piani. L'ingaggio attuale di Icardi infatti può rappresentare un problema nella trattativa. Icardi attualmente infatti percepisce uno stipendio di circa 10 milioni di euro che non vorrebbe perdere fino alla scadenza naturale del suo contratto con il PSG nel 2024. I casi di Julian Draxler e Mauro Icardi sono infatti più spinosi ed è qui che si presenta il nodo della discordia. Sono due operazioni che riguardano strettamente la dirigenza del PSG.

Sia il trequartista tedesco, così come l'attaccante argentino, non hanno intenzione di lasciare il club della capitale francese senza aver percepito l'intero stipendio fino alla scadenza del contratto. Un problema non di poco conto per Campos che dovrà capire in che modo lavorare con Icardi per poter accontentare sia l'argentino che il Galatasaray pronto a fare di tutto pur di prendere il bomber argentino. Non è da escludere che Campos possa trovare un accordo che preveda il pagamento di buona parte dell'ingaggio di Icardi almeno per questa stagione per poi capire, in caso di prestito annuale, come ridefinire nuovamente la sua situazione o proporre una buonuscita.